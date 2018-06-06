مقتل 4 أشخاص بانفجار سيارة في ليبيا

لقي 4 أشخاص مصرعهم أثر انفجار سيارة تقلهم في منطقة اشميخ 35 كيلومترا جنوب غرب مدينة بن وليد الليبية.

© Sputnik . Vitaliy Belousov ليبيا... استخدام أمثل سلاح للقتال في الصحراء

البيضاء — سبوتنيك . وأفاد مصدر محلي في مدينة بن وليد الليبية: أن "مستشفى بن وليد العام أستقبل 4 قتلى أثر انفجار سيارتهم وهم بداخلها، بمنطقة اشميخ جنوب غرب بن وليد".

مشيراً إلى أن "الانفجار يرجح أن يكون سببه قصف لطيران مجهول أو لغم أرضي".

يذكر أن مدينة بن وليد الليبية تقطن فيها أكبر القبائل المؤيدة للزعيم الليبي معمر القذافي.