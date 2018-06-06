رئيس مجلس النقباء الأردني يعلن تعليق الاحتجاجات

أعلن رئيس مجلس النقباء الأردني، علي العبوس، اليوم الأربعاء 6 يونيو/ حزيران، تعليق الاحتجاجات المستمرة منذ أواخر الشهر الماضي.

وأوضح رئيس المجلس أن قرار تعليق الاحتجاجات جاء لمنح الحكومة الجديدة فرصة للنظر في المطالب المحتجين بشأن سحب قانون ضريبة الدخل.

وكان الملك عبد الله بن حسين قد عين عمر الرزاز رئيسا للحكومة، خلفا لهاني الملقي، كما أمر بمراجعة شاملة لمشروع قانون ضريبة الدخل.

#عاجل #الملك للرزاز: على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني#بترا — Jordan News Agency (@Petranews) June 5, 2018

​​وقال، في خطاب تكليفه للرزاز، "على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني".