إقالة وزير الداخلية التونسي بعد ثلاثة أيام من غرق مركب مهاجرين

أقال رئيس الوزراء التونسي، اليوم الأربعاء 6 يونيو/ حزيران، وزير الداخلية، وذلك بعد ثلاثة أيام من غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل تونس.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة التونسية أن "رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، أقال وزير الداخلية، لطفي براهم"، وذلك بعد ثلاثة أيام من حادثة غرق المركب، التي قتل فيه ما لا يقل عن 68 شخصا.

© REUTERS / وفاة 48 مهاجرا على الأقل بعد غرق قاربهم قبالة سواحل تونس

كما أعلن البيان أنه تم تكليف وزير العدل غازي الجريبي بدلا من براهم، وذلك وفقا لصحيفة "الجريدة" التونسية.

وشهدت تونس قبل 3 أيام غرق قارب للمهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحلها، وتم انتشال 68 جثة لضحايا الحادث. وما زالت عمليات البحث جارية حتى الآن.