إصابة أحد رجال الدرك الأردني في منطقة الدوار الرابع

أصيب قبل قليل أحد أفراد الدرك الأردني في منطقة الدوار الرابع قبالة مقر الحكومة الأردنية، وحالته العامة سيئة.

عمان — سبوتنيك. وصرح مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" قبل قليل، بأنه تمت "إصابة دركي من قبل أحد المتظاهرين بالسلاح الأبيض وحالته العامة سيئة".

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED الاحتجاجات تدفع الأردن للتقدم إلى صندوق النقد الدولي بطلب صعب

وتجددت الاحتجاجات في الأردن مساء الاثنين الماضي اليوم رغم التغيير الحكومي في البلاد، وتوجه الآلاف نحو منطقة الدوار الرابع قبالة مقر الحكومة الأردنية، إلا أن التشديدات الأمنية تحول دون وصول المحتجين، الذين يصرون حتى اللحظة الاقتراب من المنطقة حينها.

ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى تغيير النهج الاقتصادي، وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، وبعد أن كان المحتجون يرفعون شعارات تطالب برحيل الحكومة، رفعوا شعارات تؤكد على تغيير النهج الاقتصادي، وتطالب بحكومة وطنية.