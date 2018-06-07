تصريحات إماراتية "غير مسبوقة" بشأن أزمة سوريا

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، حوارا مع موقع "the National"، أمس الأربعاء، تحدث فيه عن الأزمة السورية.

وقال قرقاش، في حواره مع الموقع الإماراتي: "إنه يعتقد أنه كان من الخطأ إبعاد سوريا عن الجامعة العربية"، مضيفا أن هذا يعني "أنه ليس لدينا نفوذا سياسيا على الإطلاق ولا قناة مفتوحة ولم نتمكن من تقديم منظور عربي لكيفية حل القضية السورية".

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وأضاف: "القرار أقصى القوى العربية التي وجدت نفسها مستبعدة من الاجتماعات المتعلقة بسوريا"، متابعا "نحن في لغز لأن إرجاع سوريا إلى الجامعة العربية سيخلق الكثير من الثغرات".

واعترف الوزير الإماراتي، بأن سوريا، التي دخلت في عامها الثامن للحرب، كانت بمثابة فشل دبلوماسي من قبل المجتمع الدولي والعالم العربي، حيث قال إن "الصراع الذي قتل فيه أكثر من 500 ألف شخص إضافة إلى نزوح الملايين من المرجح أن يستمر، مع توفر القليل من الخيارات الجيدة".

وبيّن الوزير الإماراتي، أن "العملية السياسية هي التي ستحل الأزمة في سوريا"، مشيرا إلى أن الدور العربي في التوصل إلى حل سياسي كان محدود، وأن إيران وتركيا وغيرها من الدول غير العربية لعبت دورا متزايدا في ضعف الدور العربي في سوريا.

كما أكد أن إيران تحاول خلق مجال نفوذ في سوريا كجزء من خطة جيواستراتيجية إيرانية زاحفة في العالم العربي، شوهدت في العراق ولبنان، مضيفا أن الإيرانيين حاولوا ذلك في البحرين واليمن، على حد قوله.