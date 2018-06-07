اجتماع عاجل لأمير قطر تزامنا مع "قرارات مهمة"

ترأس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء أمس الأربعاء، في قصر البحر، اجتماعًا عاجلاً بشأن الاقتصاد القطري في ظل الأزمة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى.

ووفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية، "ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد بقصر البحر، الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار لعام 2018".

© REUTERS / Hamad I Mohammed أمير قطر يصدر 7 قرارات مهمة

وحضر الاجتماع الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير نائب رئيس المجلس، كما حضر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وقالت الصحيفة إن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، كما تم استعراض آخر مستجدات استراتيجية هيئة المناطق الحرة، بالإضافة إلى آخر التطورات في مجالي الطاقة والاستثمار.

وأطلع المجلس أيضا على أهم مشاريع اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية، والأهداف الاستراتيجية لبرنامج قطر الذكية "تسمو".

وكانت وكالة الأنباء القطرية "قنا" نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوم الثلاثاء الماضي، قرارات جديدة أصدرها أمير البلاد تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.