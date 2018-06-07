اجتماع عاجل لأمير قطر تزامنا مع "قرارات مهمة"

ووفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية، "ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد بقصر البحر، الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار لعام 2018".
وقالت الصحيفة إن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، كما تم استعراض آخر مستجدات استراتيجية هيئة المناطق الحرة، بالإضافة إلى آخر التطورات في مجالي الطاقة والاستثمار.
وأطلع المجلس أيضا على أهم مشاريع اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية، والأهداف الاستراتيجية لبرنامج قطر الذكية "تسمو".
وكانت وكالة الأنباء القطرية "قنا" نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوم الثلاثاء الماضي، قرارات جديدة أصدرها أمير البلاد تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.
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