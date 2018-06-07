9 دول يدخلها السوريون بدون تأشيرة في 2018

يستطيع حاملي جوازات السفر السورية الدخول إلى 9 دول حول العالم بدون الحصول على تأشيرة دخول، بحسب إحصائيات عام 2018، التي ترصد قوة جوازات السفر حول العالم لكل دولة.

وأورد موقع "باسبورت إنديكس" الأمريكي، إحصائيات سفر السوريين حول العالم لهذا العام، مشيرا إلى أن بعض الدول تشترط حصولهم على تأشيرات عند الوصول، بينما يمكنهم دخول دول أخرى بدون تأشيرة.

© AP Photo / Murad Sezer تركيا تفرض تأشيرة دخول على المواطنين السوريين

وبحسب الموقع فإن الدول، التي تسمح بدخول السوريين إليها بدون تأشيرة هي دول دومينيكا، والإكوادور، وهايتي، وإيران، وماليزيا، وموريتانيا، ميكرونيسيا، وفلسطين، والسودان.

وأورد الموقع قائمة الدول التي تطالب السوريين بتأشيرة عند دخول أراضيها وعددها 22 دولة، وهي بنغلاديش، كمبوديا، والرأس الأخضر، وجزر القمر، جيبوتي، وإثيوبيا، وغينيا بيساو، ولبنان، وماكاو، ومدغشقر، وأوغندا، والمالديف، وموزمبيق، وباللاو، وروندا، وساموا، والصومال، وتنزانيا، وتوغو، وتيمور الشرقية، وتوفالو، واليمن.

ولفت الموقع إلى أن بقية دول العالم تطالب السوريين الراغبين في السفر إليها بالحصول على تأشيرات دخول قبل دخول أراضيها.