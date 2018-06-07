9 دول يدخلها السوريون بدون تأشيرة في 2018

وأورد موقع "باسبورت إنديكس" الأمريكي، إحصائيات سفر السوريين حول العالم لهذا العام، مشيرا إلى أن بعض الدول تشترط حصولهم على تأشيرات عند الوصول، بينما يمكنهم دخول دول أخرى بدون تأشيرة.
وأورد الموقع قائمة الدول التي تطالب السوريين بتأشيرة عند دخول أراضيها وعددها 22 دولة، وهي بنغلاديش، كمبوديا، والرأس الأخضر، وجزر القمر، جيبوتي، وإثيوبيا، وغينيا بيساو، ولبنان، وماكاو، ومدغشقر، وأوغندا، والمالديف، وموزمبيق، وباللاو، وروندا، وساموا، والصومال، وتنزانيا، وتوغو، وتيمور الشرقية، وتوفالو، واليمن.
ولفت الموقع إلى أن بقية دول العالم تطالب السوريين الراغبين في السفر إليها بالحصول على تأشيرات دخول قبل دخول أراضيها.
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