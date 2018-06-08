بعد عام من المقاطعة... مسؤول إماراتي يتحدث عن "الدعم القطري" لحركات التمرد في البحرين والسعودية

وأكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن الدول العربية المقاطعة لقطر "لا تنوي على الإطلاق تخفيف الضغط عن الدوحة"، حسب صحيفة "ذى ناشيونال" الإماراتية.
وقال قرقاش إن قطر تعمل على "زعزعة نظام البحرين"، و"ترعى بشكل منهجي المعارضة السعودية".
وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن قطر تقيم "منصات للتشجيع على حركات التمرد".
وشهد يوم الرابع من يونيو/حزيران 2017، إعلان السعودية والإمارات ومصر والبحرين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها، متهمة إياها بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والانحياز ضد جيرانها لصالح إيران.
ونفت قطر الاتهامات بشكل رسمي، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.
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