بعد عام من المقاطعة... مسؤول إماراتي يتحدث عن "الدعم القطري" لحركات التمرد في البحرين والسعودية

قال مسؤول إماراتي كبير إن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها فرض مصالحة بين الدول الأربع وقطر، وأن الدوحة "مخطئة" إذا كانت تعتقد ذلك.

وأكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن الدول العربية المقاطعة لقطر "لا تنوي على الإطلاق تخفيف الضغط عن الدوحة"، حسب صحيفة "ذى ناشيونال" الإماراتية.

© Sputnik . vitali belosov اجتماع عاجل لأمير قطر تزامنا مع "قرارات مهمة"

واعتبر قرقاش أن أزمة الثقة مع قطر مستمرة، وأن التطبيع مع قطر لن يتم إلا "بمراجعة سياسات الدوحة في ما يتعلق بدعم المتطرفين، وزعزعة استقرار المنطقة".

وقال قرقاش إن قطر تعمل على "زعزعة نظام البحرين"، و"ترعى بشكل منهجي المعارضة السعودية".

وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن قطر تقيم "منصات للتشجيع على حركات التمرد".

وشهد يوم الرابع من يونيو/حزيران 2017، إعلان السعودية والإمارات ومصر والبحرين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها، متهمة إياها بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والانحياز ضد جيرانها لصالح إيران.

ونفت قطر الاتهامات بشكل رسمي، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.