تسجيل
13:03 09 يونيو/ حزيران 2018
مباشر
    بحث
    حياة اللاجئين السوريين في لبنان

    أزمة بين لبنان والأمم المتحدة عنوانها "اللاجئون السوريون"

    © Sputnik .
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    في خطوة مفاجئة، صدر قرار من الخارجية اللبنانية بتجميد طلبات الإقامة المقدمة من مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والعاملة على الأراضي اللبنانية، بحجة أن المفوضية لا تشجع اللاجئين السوريين في لبنان على العودة إلى بلادهم بل تحذرهم من مخاطر العودة من دون مظلة أممية.

    واللافت أيضا في الموضوع، هو عدم اكتفاء وزير الخارجية جبران باسيل بهذا القرار، بل حذر كذلك من إمكانية اتخاذ خطوات أكثر تصعيدية تجاه مفوضية اللاجئين في حال استمرت على "نفس سياستها مع النازحين السوريين".

    وقد فتحت خطوة الخارجية اللبنانية سجالا داخليا واسعا وصل إلى حد دعوة وزير الدولة لشؤون اللاجئين معين المرعبي المجتمع الدولي لفرض عقوبات على باسيل بعد قراره بشأن المفوضية.

    لكن الأخطر في هذه المسألة هو مدى احتمال أن يكون لبنان قد فتح أمامه باب المواجهة مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بعد هذا القرار.

    حياة اللاجئين السوريين في لبنان
    © Sputnik .
    باسيل يصعد ضد مفوضية اللاجئين بعد عرقلتها لعودة اللاجئين السوريين

    إذ يؤكد مصدر سياسي لـ"سبوتنيك"، رفض الكشف عن اسمه، "أن وزير الخارجية اللبناني لا يحق له بداية اتخاذ قرار تنفيذي وعلى درجة كبيرة من الخطورة من دون إجماع مجلس الوزراء اللبناني وفي ظل حكومة مستقيلة تقوم بتصريف الأعمال بالحد الأدنى، لا سيما وأن هذا القرار يتعلق بسياسية وعلاقة لبنان مع المجتمع الدولي وبالتحديد مع الأمم المتحدة"، ويتساءل المصدر كذلك حول ما إذا كان وزير الخارجية قد أطلع كلا من رئيسي الجمهورية والحكومة على مضمون قراره قبل تنفيذه".

    ويلفت المصدر كذلك إلى وجود "إجماع في لبنان حول مسألة حل النزوح السوري، وهذا ما بدا جليا بعد الانتخابات، سواء من كلام رئيس البرلمان نبيه بري أو تصريحات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والاتفاق على أن يتضمن البيان الوزاري للحكومة المقبلة بند معالجة أزمة النزوح السوري إلى لبنان"، لكنه يؤكد على أن "مسألة حل النزوح السوري لا تكون بافتعال مشكلة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بل أن تتم عودة النازحين بإشراف الأمم المتحدة، لأن الأمر سيبدو وكأن لبنان لم يعد يلتزم بالقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة المتعلقة باللاجئين مع ما يترتب كذلك من إمكانية فرض عقوبات على لبنان في حال تطور الأمور".

    في المقابل، يستند وزير الخارجية اللبناني في قراره إلى تقارير من البعثة التي أرسلتها وزارة الخارجية مؤخرا إلى بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، والتي أشارت بعد مقابلتها عدد من اللاجئين، إلى أن مفوضية اللاجئين تحذرهم من مغبة العودة إلى سوريا في الوقت الحالي، من خلال إخافتهم من الأوضاع الأمنية وإمكانية إجبار الشباب على الخدمة العسكرية في الجيش السوري، لا سيما بعد إعلان الأمن العام اللبناني أن أكثر من 3000 لاجئ سوري في عرسال أبدوا استعدادهم للعودة إلى سوريا قبل حلول عيد الفطر وقضاء العيد في منازلهم في بلدات القلمون المحاذية للحدود اللبنانية، فيما أبدت الحكومة السورية تجاوبا كبيرا مع هذه الخطوة وأعلنت استعدادها تسهيل كافة الأمور اللوجيستية لمن يرغب في العودة إلى سوريا.

    انظر أيضا:

    اللاجئون السوريون... ما بين خيار العودة الصعب إلى سوريا وخطر البقاء في لبنان
    اللاجئون السوريون في أزمير التركية...الحياة والموت
    اللاجئون السوريون في أزمير...بين القارب لأوروبا والعودة إلى الوطن
    تقرير أممي: حالة الفقر التي يعيشها اللاجئون السوريون في لبنان لا تزال تتفاقم وتتدهور
    اللاجئون السوريون يدعمون الاقتصاد المصري
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, أخبار سوريا, أخبار لبنان, الأمم المتحدة, العالم العربي, العالم, لبنان, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتاة تلتقط صورة لها في حديقة موزيون في موسكو
    من ثوران البراكين إلى إطلاق "سويوز" الروسي إلى الفضاء - صور الأسبوع من "سبوتنيك
    استبدال السعوديات بالدرون
    استبدال السعوديات بالدرون... ماذا بعد؟
    إلى القرم خلال 15 دقيقة
    إلى القرم خلال 15 دقيقة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك