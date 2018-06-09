الكتل السياسية العراقية تجري "مناقشات صريحة" حول الانتخابات

أجرت الكتل السياسية العراقية، اليوم السبت، نقاشات في قصر السلام برئاسة الجمهورية، وصفت بالصريحة حول ظروف ونتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد يوم 12 أيار/مايو الماضي.

بغداد — سبوتنيك. وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان، إن الرئيس فؤاد معصوم "رأس في قصر السلام ببغداد اليوم السبت اجتماعا ضمّ عددا من قادة الكتل والأحزاب السياسية وبحضور رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري ونائبي رئيس المجلس".

وأضاف البيان: "جرت في الاجتماع نقاشات صريحة بشأن ظروف ونتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، وبالتعديلات القانونية التي أجراها مجلس النواب وما تبعها من إجراءات."

وأوضح البيان: "أكد معظم الحاضرين على أهمية العمل بشكل مسؤول وحثيث من أجل تطويق أية تداعيات والحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني واحترام أصوات الناخبين والتقيد بالدستور والقوانين السارية وتعزيز مبدأ الفصل ما بين السلطات والحيلولة دون حدوث أي فراغ دستوري".

وكان الجبوري أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام، عقب الاجتماع، قال فيها "الجميع اتفق على أنه لا يمكن السكوت على عملية التلاعب بإرادة الناخبين، وأيضا في ذات الوقت احترام الإجراءات القانونية التي تم اعتمادها بالقدر الذي نحافظ فيه على البناء الديمقراطي، يعني ألا يؤدي ذلك إلى فوضى أو حالة من الإرباك".

وأضاف الجبوري: "ليس هناك تطابق وهناك وجهات نظر عديدة، هناك من انتقد توجهات البرلمان، وهناك من قال إنه إجراء ضروري، وكان اللقاء طويلا جدا ونوقشت فيه مسائل عديدة".

وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 أيار/مايو الماضي، بنظام التصويت الإلكتروني الذي طُبق للمرة الأولى في البلاد، وهو ما أحدث جدلا وانتقادا كبيرين بعد إعلان النتائج.

وكان البرلمان العراقي قرر الأربعاء المنصرم إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز بعموم العراق، وإلغاء العمل بجهاز تسريع النتائج، كما قرر انتداب 9 قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات.