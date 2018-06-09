قرار جديد من وزراة الصحة السعودية بشأن "مكياج الطبيبات"

أصدرت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية أخيرًا قانونًا صارمًا للزيارات أثار جدلاً على منصات الإعلام الاجتماعي في المملكة.

وبحسب موقع "أي تي بي فيد"، فإنه بموجب القواعد الجديدة، يتم منع الطبيبات والعاملين الطبيين من ارتداء ملابس ضيقة أو مكشوفة، أو وضع ماكياج، أو طلاء الأظافر.

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وبحسب الموقع: "لابد أن تكون ملابسهم الطبية فضفاضة وطويلة، وجميع الموظفات مطالبات بتغطية شعرهن بالكامل بالحجاب غير المزخرف".

أما بالنسبة للمهنيين الطبيين الذكور، فإن ارتداء أي نوع من المجوهرات محظور، كما هو الحال مع "قصات الشعر الغريبة والقبعات والغرائب".

وتابع، لن تنطبق القيود الجديدة على الطاقم الطبي فحسب، بل أيضًا على العاملين في المجال الطبي كمديرين وفنيين، مؤكدا أن تم إبلاغ جميع المراكز الطبية في المملكة بالقواعد الجديدة، عبر تعميم أرسلته وزارة الصحة بالمملكة يوم الأحد.

يأتي ذلك بعد أسابيع فقط من إرسال المسؤولين إنذاراً للممرضين المقيمين في المملكة، طالبين منهم عدم ارتداء الجينز أو الملابس غير المحتشمة تحت أرديةهم الطبية.