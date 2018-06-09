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22:27 09 يونيو/ حزيران 2018
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    رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني

    العراق..."الديمقراطي الكردستاني" يشكك في دستورية الانتخابات البرلمانية

    © REUTERS / AZAD LASHKARI
    العالم العربي
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    اعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، القرارات الأخيرة للبرلمان العراقي بشأن العملية الانتخابية أنها غير دستورية وغير قانونية، وأنها بداية خطرة نحو التعقيد وعدم الاستقرار في العراق".

    بغداد — سبوتنيك. وقال المكتب السياسي للحزب في بيان عقب اجتماع له، اليوم السبت 9 يونيو / حزيران: "رئاسة مجلس النواب العراقي سارت مع موجة الرفض والاحتجاج، بدعم من بعض الأشخاص والأطراف، وأصدرت عددا من القرارات والقوانين غير الدستورية، التي تعرض العملية السياسية برمتها في العراق للدخول في مرحلة معقدة".

    العراق.. مواطنون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية العراقية بمدينة النجف
    © REUTERS / ALAA AL-MARJANI
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    وأضاف: "كل جماهير كوردستان بكل مكوناتها القومية والدينية، لها حق دستوري، في المشاركة بالتصويت، ولا يمكن حجب هذا الحق عن أحد"، مشيرا إلى أن قوات البيشمركة والقوات الأمنية هي التي دافعت عن كوردستان والعراق والعالم، وبدل من مكافأتها وتقديرها، نجد مجلس النواب يصدر قرارا بإلغاء أصواتها".

    وتحدث بيان الحزب عن قضية عدم احتساب صناديق النازحين من الإيزيديين وكذلك عدم احتساب أصوات جميع النازحين الآخرين والتصويت المشروط والخارج لجميع المكونات، مشددا على ضرورة التعامل معها وفق السياقات الدستورية والقانونية وليس وفق رغبة أو مطلب ومصلحة بعض الأشخاص والأطراف"، معتبرا أن هذه القرارات والقوانين والخطوات، التي اتخذها مجلس النواب ضد مطلب وإرادة الجماهير العراقية بشكل عام وشعب كوردستان بشكل خاص".

    ودعا الحزب إلى مراجعة هذه التحركات والقرارات والقوانين بأسرع وقت وإلغائها مراعاة للدستور والمصلحة العامة، مضيفا: "لو نجحت هذه الخطوة، فنحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني والعديد من الأطراف والقوى الأخرى سيكون لنا موقفنا".

    وكان البرلمان العراقي قرر مؤخرا إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز بعموم العراق، كما قرر انتداب تسعة قضاة لادارة مفوضية الانتخابات، وإلغاء العمل بجهاز تسريع النتائج".

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    أخبار العراق, الانتخابات العراقية, مسعود بارزاني, كردستان, العراق
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