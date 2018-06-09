العراق..."الديمقراطي الكردستاني" يشكك في دستورية الانتخابات البرلمانية

بغداد — سبوتنيك. وقال المكتب السياسي للحزب في بيان عقب اجتماع له، اليوم السبت 9 يونيو / حزيران: "رئاسة مجلس النواب العراقي سارت مع موجة الرفض والاحتجاج، بدعم من بعض الأشخاص والأطراف، وأصدرت عددا من القرارات والقوانين غير الدستورية، التي تعرض العملية السياسية برمتها في العراق للدخول في مرحلة معقدة".
وتحدث بيان الحزب عن قضية عدم احتساب صناديق النازحين من الإيزيديين وكذلك عدم احتساب أصوات جميع النازحين الآخرين والتصويت المشروط والخارج لجميع المكونات، مشددا على ضرورة التعامل معها وفق السياقات الدستورية والقانونية وليس وفق رغبة أو مطلب ومصلحة بعض الأشخاص والأطراف"، معتبرا أن هذه القرارات والقوانين والخطوات، التي اتخذها مجلس النواب ضد مطلب وإرادة الجماهير العراقية بشكل عام وشعب كوردستان بشكل خاص".
ودعا الحزب إلى مراجعة هذه التحركات والقرارات والقوانين بأسرع وقت وإلغائها مراعاة للدستور والمصلحة العامة، مضيفا: "لو نجحت هذه الخطوة، فنحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني والعديد من الأطراف والقوى الأخرى سيكون لنا موقفنا".
وكان البرلمان العراقي قرر مؤخرا إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز بعموم العراق، كما قرر انتداب تسعة قضاة لادارة مفوضية الانتخابات، وإلغاء العمل بجهاز تسريع النتائج".
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