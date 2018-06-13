"أنصار الله" تطلق صاروخا باليستيا تجاه مدينة الفيصل العسكرية في جازان

أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الأربعاء، عن إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة الفيصل العسكرية في جازان داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

© REUTERS / Abdel Hadi Ramahi الإمارات تحذر... مهلة إقناع الحوثيين بإخلاء الحديدة تنتهي الليلة

وقال موقع " المسيرة " التابع لجماعة " أنصار الله " (الحوثيين)، إن "القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا من طراز بدر1 على مدينة الفيصل العسكرية بجيزان".

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، شعر أهالي منطقة جازان، فجر اليوم الأربعاء، بصوت دوي إنفجارات عنيفة في سماء جازان، وذلك بسبب التصدي للصاروخ المعادي بصواريخ باتريوت.

وأضافت، "استمرت الميليشيات الحوثية في فشلها بإستهداف الأراضي السعودية، وذلك من خلال إرسال صواريخ باليستية من نوع سكود، بالقرب من مدينة جازان بعد أن تصدت قوات الدفاع الجوي السعودي له".