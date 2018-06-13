قتلى وجرحى في استهداف "أنصار الله" لبارجة تابعة للتحالف

وأصيبت البارجة بشكل مباشر جراء استهدافها بصاروخين بحريين، ما أدى لتراجع بوارج بحرية أخرى كانت تشارك في الهجوم، حسب المسيرة.نت.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED تعليق تونسي على تدخل "سعودي" لإنقاذ الإمارات وممالك الخليج

وتوجهت زوارق بحرية لسحب القتلى والجرحى من على متن البارجة المستهدفة والتي كانت تحمل قوات وعتادا حربيا.

وشنت قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، صباح اليوم الأربعاء 13 يونيو/ حزيران، هجوما على سواحل مدينة الحديدة في اليمن، وذلك لاستعادتها من سيطرة جماعة "أنصار الله"، وتشير توقعات إلى أن العملية تعد الأكبر بين قوات التحالف و"أنصار الله" منذ 3 سنوات.

ويعد ميناء الحديدة البوابة الرئيسية لدخول المساعدات إلى اليمن، حيث يسيطر على 70 % من واردات الدولة.