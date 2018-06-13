ضابط حوثي يصف مدى "الرعب" الذي ينتظر قوات التحالف

وأضاف راشد أن قوة الردع ليست إلا في بدايتها، و"ما يحضر للتحالف في المراحل المقبلة قدرات مرعبة بمستوى المعركة المقبلة"، حسب موقع قناة المسيرة، التابعة لجماعة "أنصار الله".
شنت قوات "التحالف العربي"، اليوم الأربعاء 13 يونيو/ حزيران، هجوما مكثفا بالقرب من ميناء الحديدة.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن قوات التحالف شنت هجوما مركزا ومكثفا قرب ميناء الحديدة، وذلك بعد أن بدأ التحالف هجوما على المدينة.
وشنت قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية صباح اليوم الأربعاء 13 يونيو/ حزيران، هجوما على سواحل مدينة الحديدة في اليمن، وذلك لاستعادتها من سيطرة جماعة "أنصار الله"، وتشير توقعات إلى أن العملية تعد الأكبر بين قوات التحالف و"أنصار الله" منذ 3 سنوات، ويعد ميناء الحديدة البوابة الرئيسية لدخول المساعدات إلى اليمن، حيث يسيطر على 70 % من واردات الدولة.
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