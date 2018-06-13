بعد جدل واسع... لماذا يتوجه قائد الجيش اللبناني إلى أمريكا

كشفت مصادر مطلعة، لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، عن الهدف الحقيقي وراء الزيارة الرسمية التي يعتزم قائد الجيش اللبناني، العماد جوزف عون، إجراءها في الأيام القليلة المقبلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت مصادر تواكب التحضيرات الجارية للزيارة لـ"الجمهورية"، إن برنامج لقاءات مكثفا قد أُعد لعون مع القيادات العسكرية في وزارة الدفاع الأمريكية، للتشاور في سبل تعزيز كل أشكال التعاون بغية تأكيد استمرار الدعم العسكري الأمريكي وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، بعيدا من السيناريوهات المتداولة والمعلومات التي تبث من وقت لآخر وتتحدث عن إعادة النظر في المساعدات العسكرية الأمريكية للبنان، والتي لم يمسها أي تعديل على رغم قرار الكونغرس بتقليص حجم المساعدات العسكرية وغير العسكرية الأمريكية الخارجية، والذي لا يعني لبنان بأي من وجوهه.

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وأشارت المصادر إلى أن كل ما جرى تداوله في الأيام الماضية من أخبار تتصل بحراك لبناني في واشنطن يتعلق بهذه العناوين لا وجود لها في برامج العلاقات بين البلدين والجيشين، ولا تعني أي طرف من الطرفين، وهي مجرد روايات مختلقة.

من جهة أخرى، سافر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ليل أمس إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في حفلة افتتاح "مونديال 2018" إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقادة الكبار من مختلف الدول العربية والأجنبية.

وذكرت "الجمهورية" أن الحريري سيلتقي بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل افتتاح "المونديال"، وسيحضر إلى جانبهما المباراة الأولى المقررة مساء غد بين فريقي روسيا والسعودية.