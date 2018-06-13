رئيس الأركان العراقي يؤكد على أهمية التعاون بين أعضاء مركز التعاون الرباعي

شدد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول عثمان الغانمي على أهمية التعاون المشترك بين أعضاء مركز التعاون الرباعي الذي يضم إلى جانب بلاده، كلا من سوريا، وإيران، وروسيا، لتحقيق الأمن والاستقرار.

القاهرة — سبوتنيك. أفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، أن أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، زار مركز العمليات الرباعي الذي يضم (العراق، وسوريا، وإيران، وروسيا)، وشدد على أهمية هذا التعاون الذي يصب في مصلحة أمن واستقرار تلك الدول".

وأضاف البيان، "بعدها قدم ممثل الجيش السوري في المركز إيجازا مفصلا عن مسرح العمليات في الأراضي السورية مؤكداً على أن النصر الذي يتحقق الآن على الإرهاب هو نتيجة التعاون والدعم الكبير من قبل تلك الدول وخص بالذكر ما تقوم به القوة الجوية العراقية بضرب أهداف مهمة للمجامع الإرهابية داخل سوريا والذي ساهم بشكل فعال في إحراز التقدم والنصر".

وأكد الغانمي أن "المركز بدأ بالتطور نتيجة الجهود الكبيرة لممثلي الدول الأربع، ونحن متابعون وعلى تماس مباشر لنشاطات المركز ودائما نجتمع ونتحاور للوصول إلى أعلى المستويات".

وتابع الغانمي، "هنالك نية لعقد مؤتمر يضم رؤساء أركان (العراق وروسيا وإيران وسوريا) وإعداد ورقة عمل يتم مناقشتها من قبل المعاونين للتمهيد لهذا المؤتمر والذي من شأنه أن يأتي بنتائج مثمرة لكل الأطراف.

وكان المركز قد تأسس عام 2015 بعضوية الملحقين العسكريين بسفارات الدول الثلاث في العراق، ورئاسة الاستخبارات العسكرية العراقية، بهدف بحث تعزيز التعاون في مكافحة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول) والجماعات الإرهابية الأخرى في العراق.