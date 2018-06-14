عون: إمكانات لبنان لم تعد تتحمل بقاء اللاجئين إلى أجل غير محدد

اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، أن إمكانات لبنان لم تعد تسمح ببقاء اللاجئين على أرضه إلى أجل غير محدد، مشيرا إلى أن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم لا ينبغي أن تنتظر الحل السياسي.

بيروت — سبوتنيك. ونقل بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية عن عون قوله، أمام سفراء دول مجموعة الدعم الدولية للبنان، إن "عودة النازحين السوريين إلى بلادهم لا يمكن أن تنتظر الحل السياسي للأزمة السورية الذي قد يتطلب وقتا، وإمكانات لبنان لم تعد تسمح ببقائهم على أرضه إلى أجل غير محدد، نظراً لما سببه ذلك من تداعيات سلبية على مختلف الصعد".

وأضاف الرئيس أن "لبنان وفي لالتزاماته تجاه الأمم المتحدة والدول الصديقة، وحريص على المحافظة على هذه العلاقات المتينة خصوصا مع الدول التي تساعده والتي هي دائما موضع شكر وتقدير وليست موضع شك لا بالدول ولا بالأشخاص".

وأشار عون إلى أن "الالتزامات السياسية تتغير مع المتغيرات التي تحصل ميدانيا، الأمر الذي يجعلنا غير قادرين على انتظار الحل السياسي للازمة السورية حتى تبدأ عودة النازحين إلى بلادهم لاسيما وأن التجارب علمتنا أن الحلول السياسية للازمات تتأخر سنوات وسنوات".

واعتبر الرئيس اللبناني أن "هناك فرقاً بين عودة النازحين والحل السياسي، فلبنان يرى أن هذه العودة باتت ممكنة على مراحل إلى المناطق التي باتت آمنة ومستقرة في سوريا وهي تتجاوز بمساحتها خمس مرات مساحة لبنان، ومعظم النازحين في لبنان يقيمون في هذه المناطق التي باتت آمنة".