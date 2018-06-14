اليمن... تقدم جديد للقوات الحكومية في الحديدة

حققت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المدعومة من التحالف العربي، تقدما في معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأبلغ مصدر عسكري وكالة "سبوتنيك" بأن "قوات الرئيس هادي تقدمت اليوم الخميس شرقا من منطقة النخيلة باتجاه مدينة الحديدة للسيطرة عليها وسط معارك عنيفة مع مسلحي أنصار الله".

وأضاف "هناك معارك تدور في هذه الأثناء باتجاه منطقة قضبة جنوب الدريهمي بعد تقدم قوات هادي عبر طريق الشيخ المتفرع من محطة المصلي في طريقها باتجاه منطقة المشاقنة والدوار الكبير على مشارف مدينة الحديدة".

وأشار المصدر إلى أن القوات الحكومية تسعى للدفع بتعزيزات كبيرة لتأمين المناطق بما فيها مزارع تم تأمينها الساعات الماضية من عناصر جماعة "أنصار الله"، وتحقيق تقدم ميداني باتجاه مدينة الحديدة.

ولفت إلى أن طيران التحالف شن أكثر من 19 غارة على مديريتي الدريهمي وبيت الفقية، كما استهدف بغارتين معسكر اللواء العاشر التابع لقوات الحرس الجمهوري في منطقة كيلو 16 بمديرية الحالي.

يذكر أن الجيش اليمني أطلق بإسناد من قوات التحالف أمس الأربعاء عملية النصر الذهبي لاستعادة السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها ومطارها من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله.