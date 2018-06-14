الجيش السوري يستعيد نقاط في البادية ويقضي على دواعش ويكبدهم خسائر كبيرة بالعتاد

تمكنت وحدات من الجيش السوري من السيطرة على عدة نقاط في البادية الجنوبية الغربية لمدينة الميادين بعد القضاء على عدد من إرهابيي "داعش".

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إنه في محافظة دير الزور، تمكنت وحدات من الجيش العربي السوري استعادة السيطرة على عدة نقاط في البادية الجنوبية الغربية لمدينة الميادين على طريق حقل الورد — المعيزلة — الطماح وصولا إلى فيضة ابن موينع، وذلك بعد القضاء على العديد من إرهابيي "داعش" وتكبيدهم خسائر كبيرة بالعتاد.

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وفي سياق متصل بشأن المعارك والتطورات الميدانية في البادية السورية، كشفت مصادر عشائرية من مناطق شرق سوريا لـ"سبوتنيك" أن قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا تحاول التقرب من العشائر بهدف التنسيق والتعاون معا لفتح الطرق أمام المجموعات الإرهابية المسلحة بين التنف ودير الزور وريف حمص.

وأكدت المصادر العشائرية لـ"سبوتنيك" أن القوات الأمريكية تقوم بنقل مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) من الصحراء قرب الحدود العراقية، باتجاه التنف عبر منطقة "السخنة" بريف حمص، بتغطية جوية من طائراتها.

كما لفتت المصادر إلى أن تلك القوات عقدت اتفاقا مع الأكراد (قسد) لمدة عشر سنوات يقومون بموجبه بحماية القواعد الأمريكية المتمركزة في حقول النفط السورية، ونقلت صواريخ متطورة ومدافع فرنسية حديثة إلى القواعد الأمريكية وضباط ومستشارين إلى حقول النفط في ريف دير الزور الشرقي وكذلك سيارات "همر" وأخرى لكشف المتفجرات.