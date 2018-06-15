فرنسا تدرس عملية لإزالة الألغام في الحديدة اليمنية

قالت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الجمعة 15 حزيران/يونيو، إن باريس تدرس إمكانية تنفيذ عملية لإزالة الألغام للسماح بدخول ميناء الحديدة اليمني بمجرد اكتمال العملية العسكرية، التي ينفذها التحالف الذي تقوده السعودية.

وأفادت الأنباء أن قوات التحالف شقت طريقها اليوم إلى مشارف مطار المدينة في أكبر معركة منذ بدء الحرب مع جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران قبل ثلاثة أعوام.

© AP Photo / Hani Mohammed القوات اليمنية الحكومية تسيطر على دوار مطار الحديدة