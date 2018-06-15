بعد خسارة المنتخب المصري... السيسي يعلق

وقال السيسي على حسابه الرسمي عبر موقع تويتر: "فخور بالأداء الرجولى لأبناء المنتخب الوطنى وواثق فى قدراتهم على تحقيق الفوز فى المباريات القادمة".
فخور بالأداء الرجولى لأبناء المنتخب الوطنى وواثق فى قدراتهم على تحقيق الفوز فى المباريات القادمة.#ادعم_منتخب_مصر— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) June 15, 2018
وقد فاز منتخب أوروغواي على نظيره المصري بهدف نظيف، بعد أن قدم المنتخب المصري مباراة أكثر من رائعة، إذ استطاع الخروج من الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
هكذا كانت انطلاقة المباراة..#beINRussia #beINFWC pic.twitter.com/YYwmsQn2T7— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 15, 2018
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