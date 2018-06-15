بعد خسارة المنتخب المصري... السيسي يعلق

علق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على أداء المنتخب المصري خلال مباراته مع فريق أوروغواي في بطولة كأس العالم 2018، التي أقيمت اليوم الجمعة 15 يونيو/حزيران، ضمن المجموعة الأولى من نهائيات كأس العالم التي تضم السعودية وروسيا أيضا.