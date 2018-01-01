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00:10 19 يونيو/ حزيران 2018
كأس العالم لكرة القدم 2018
مباراة السويد وكوريا الجنوبية

السويد وكوريا الجنوبية (1- صفر)

بي إن سبورت

السعودية ترد على "بي إن سبورت" ببيان شديد اللهجة

مباراة ألمانيا والمكسيك

ألمانيا تتعهد برد الاعتبار بعد الهزيمة أمام المكسيك في كأس العالم

مشجعو السعودية والدول الأخرى

بالفيديو... ماذا يفعل المشجعون السعوديون في شوارع موسكو

مورينيو

مورينيو عقب فشل ألمانيا والبرازيل بتحقيق الفوز: "يوم رائع لكرة القدم"

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مجموعة G
سوتشي
بلجيكا
3
بناما
0
مجموعة G
فولغاغراد
تونس
1
إنجلترا
2
المباريات القادمة
مجموعة H
سارانسك
كولومبيا
19/06 15:00
اليابان
19/06 15:00
مجموعة H
موسكو (سبارتاك)
بولندا
19/06 18:00
السنغال
19/06 18:00
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مسابقة ملكة جمال المونديال 2018 في ألمانيا
مسابقة ملكة جمال المونديال 2018
مخيمات و مراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
مخيمات ومراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
المشاركون في مهرجان لمشجعي فيفا لكأس العالم 2018 في فوروبيوفي غوري (تل الدويري) بموسكو
انطلاق مهرجان المشجعين وكل عشاق كأس العالم 2018 في روسيا
العظماء السبعة
أفضل الهدافين في تاريخ كأس العالم
مراسم افتتاح كأس العالم لكرة القدم في روسيا
افتتاح مبهر لكأس العالم 2018 في روسيا
إزابيل غولار - زوجة كيفين ترابا، حارس مرمى المنتخب الألماني وفريق نادي الفرنسي باريس-سان-جيرمان
الأكثر إثارة...رفيقات درب لاعبي كرة القدم في كأس العالم "روسيا 2018"
ملعب سان بطرسبورغ أحد ملاعب كأس العالم 2018 من المركبة الفضائية الروسية Resurs-P
ملاعب كأس العالم 2018 من الفضاء
رسم غرافيتي في موسكو بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018
موسكو تتزين بلوحات عملاقة قبل انطلاق كأس العالم
مخيمات و مراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
مخيمات ومراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
لوحة تمثل كأس العالم 2018لوحة تمثل المنتخب الإنجليزيلوحة تمثل المنتخب الإيراني
منتخبات من كأس العالم بريشة فنان روسي
العظماء السبعة
أفضل الهدافين في تاريخ كأس العالم
أطفال رعاة حيوان الرنة يلعبون الكرة في منطقة يامال-نينيتس الروسية
عشق كرة القدم يتحدى الصقيع والثلج في سيبيريا
إزابيل غولار - زوجة كيفين ترابا، حارس مرمى المنتخب الألماني وفريق نادي الفرنسي باريس-سان-جيرمان
الأكثر إثارة...رفيقات درب لاعبي كرة القدم في كأس العالم "روسيا 2018"
كيف تغيرت تميمة كأس العالم - 2018
تاريخ تغيير تميمة كأس العالم حتى عام 2018
رسم غرافيتي في موسكو بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018
موسكو تتزين بلوحات عملاقة قبل انطلاق كأس العالم
ملعب سبارتاك في موسكو
12 ملعبا بريشة فنان روسي تجعلك تعيش إثارة المونديال
لوحة تمثل كأس العالم 2018لوحة تمثل المنتخب الإنجليزيلوحة تمثل المنتخب الإيراني
منتخبات من كأس العالم بريشة فنان روسي
مسابقة ملكة جمال المونديال 2018 في ألمانيا
مسابقة ملكة جمال المونديال 2018
أطفال رعاة حيوان الرنة يلعبون الكرة في منطقة يامال-نينيتس الروسية
عشق كرة القدم يتحدى الصقيع والثلج في سيبيريا
المشاركون في مهرجان لمشجعي فيفا لكأس العالم 2018 في فوروبيوفي غوري (تل الدويري) بموسكو
انطلاق مهرجان المشجعين وكل عشاق كأس العالم 2018 في روسيا
كيف تغيرت تميمة كأس العالم - 2018
تاريخ تغيير تميمة كأس العالم حتى عام 2018
مراسم افتتاح كأس العالم لكرة القدم في روسيا
افتتاح مبهر لكأس العالم 2018 في روسيا
ملعب سبارتاك في موسكو
12 ملعبا بريشة فنان روسي تجعلك تعيش إثارة المونديال
ملعب سان بطرسبورغ أحد ملاعب كأس العالم 2018 من المركبة الفضائية الروسية Resurs-P
ملاعب كأس العالم 2018 من الفضاء
1/12
ملعب فولغوغراد أرينا
ملعب نيجني نوفغورود
ملعب لوجنيكي في مدينة موسكو
ملعب سبارتاك في مدينة موسكو
ملعب سان بطرسبورغ
ملعب قازان أرينا
ملعب فيشت في مدينة سوتشي
ملعب يكاترينبورغ أرينا
ملعب سمارا أرينا
ملعب موردوفيا أرينا سارانسك
ملعب روستوف أرينا
ملعب كالينينغراد في مدينة كالينينغراد
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