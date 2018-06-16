المبعوث الأممي يصل إلى صنعاء في مهمة لإيقاف التصعيد في الحديدة

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب مصدر دبلوماسي في صنعاء لوكالة "سبوتنيك"، من المقرر أن "يلتقي المبعوث الأممي خلال الزيارة قيادات جماعة أنصار الله (الحوثيين) والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني المشكلين في صنعاء لإيقاف التصعيد في محافظة الحديدة غربي اليمن بعد إعلان الجيش اليمني، يوم الأربعاء، عملية النصر الذهبي للسيطرة على ميناء الحديدة ومطارها".
وبدأ "التحالف"، عملية عسكرية واسعة حملت الاسم الرمزي "النصر الذهبي"، للسيطرة على مدينة الحديدة، التي تحوي أهم ميناء يمني على البحر الأحمر.
واستمر القصف الجوي والمدفعي المرافق لتقدم قوات الجيش اليمني، المدعومة من "التحالف العربي"، باتجاه مدينة الحديدة الاستراتيجية، وأعلن "التحالف" عن تقدمه على جبهة الحديدة، فيما أكد "الحوثيون صدهم كل المحاولات لاقتحام المدينة".
وأدى النزاع في اليمن، منذ بدء عمليات "التحالف" وحتى الآن، إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.
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