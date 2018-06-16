المبعوث الأممي يصل إلى صنعاء في مهمة لإيقاف التصعيد في الحديدة

وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم السبت، إلى العاصمة اليمنية صنعاء في زيارة تستمر يومين.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب مصدر دبلوماسي في صنعاء لوكالة "سبوتنيك"، من المقرر أن "يلتقي المبعوث الأممي خلال الزيارة قيادات جماعة أنصار الله (الحوثيين) والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني المشكلين في صنعاء لإيقاف التصعيد في محافظة الحديدة غربي اليمن بعد إعلان الجيش اليمني، يوم الأربعاء، عملية النصر الذهبي للسيطرة على ميناء الحديدة ومطارها".

© REUTERS / STRINGER تفاصيل معركة مطار الحديدة ومعارك للسيطرة على معسكر الدفاع الجوي

وكان غريفيث عبر في بيان يوم الخميس 13 حزيران/ يونيو الجاري عن قلقه من التصعيد العسكري في الحديدة. ودعا كافة الأطراف اليمنية إلى الانخراط بشكل بناء لتجنيب الحديدة أي مواجهة عسكرية. كما دعا إلى ضبط النفس وإعطاء فرصة للسلام. مؤكداً أن التصعيد يهدد جهوده لاستئناف مفاوضات السلام.

وبدأ "التحالف"، عملية عسكرية واسعة حملت الاسم الرمزي "النصر الذهبي"، للسيطرة على مدينة الحديدة، التي تحوي أهم ميناء يمني على البحر الأحمر.

واستمر القصف الجوي والمدفعي المرافق لتقدم قوات الجيش اليمني، المدعومة من "التحالف العربي"، باتجاه مدينة الحديدة الاستراتيجية، وأعلن "التحالف" عن تقدمه على جبهة الحديدة، فيما أكد "الحوثيون صدهم كل المحاولات لاقتحام المدينة".

وأدى النزاع في اليمن، منذ بدء عمليات "التحالف" وحتى الآن، إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.