مع اشتعال حرب اليمن… خليفة بن زايد يصدر توجيهات عاجلة

أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خليفة بن زايد، توجيهات عاجلة تتعلق بالوضع في اليمن.

إذ قالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام": بتوجيهات رئيس الدولة، الهلال الأحمر " يسير جسرا إغاثيا عاجلا للحديدة يضم 10 بواخر و3 طائرات".

#انفوجرافيك_وام | بتوجيهات رئيس الدولة: " الهلال الأحمر " يسير جسرا إغاثيا عاجلا للحديدة يضم 10 بواخر و3 طائرات pic.twitter.com/Wq9NMf0T7Z — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 15, 2018

ويشهد الوضع في اليمن في الأيام القليلة الماضية، توترا ملحوظا، إذ تمكنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي، من تحقيق تقدم في معاركها مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) للسيطرة على مطار الحديدة غرب اليمن

ودخلت القوات مطار مدينة الحديدة اليمنية يوم السبت في أكبر معركة منذ تدخل التحالف في الحرب للتصدي لجماعة الحوثي.

وتشارك الإمارات ودول عربية وإسلامية أخرى، في عمليات "التحالف" العسكرية، التي تقودها السعودية، ضد "أنصار الله" (الحوثيين) وحلفائهم المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال البلاد؛ وذلك منذ 26 آذار/ مارس 2015.