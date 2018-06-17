مع اشتعال الحرب... محمد بن زايد يصدر قرارات عاجلة بشأن اليمنيين

أصدر ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، قرارات عاجلة تتعلق بالوضع في اليمن، بعد ساعات من توجيهات أصدرها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خليفة بن زايد.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، فقد أصدر محمد بن زايد توجيهات، لـ"الهلال الإماراتي" ببدأ صرف إكرامية لأسر الشهداء وعمال النظافة في مدينة محافظات لحج وحضرموت والضالع بمناسبة عيد الفطر المبارك.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth مع اشتعال حرب اليمن… خليفة بن زايد يصدر توجيهات عاجلة

وقالت الوكالة الرسمية، إن الهلال الأحمر الإماراتي وزع على مدى يومين كسوة وهدايا العيد على المئات من الأيتام وأبناء الشهداء بمحافظة لحج ، ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وتحت شعار "رد الوفاء بالوفاء" وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبالغ مالية وكسوة العيد لأسر الشهداء والجرحى وعمال النظافة في محافظة حضرموت بمناسبة عيد الفطر السعيد والتي تنفذها بالتعاون مع السلطة المحلية بالمحافظة، كما وزعت الهيئة "كسوة العيد" على الأيتام وأبناء الشهداء يالمحافظات المحررة عدن وأبين والضالع وتعز.

وثمن محافظ حضرموت، في كلمة ألقاها خلال الحفل هذه اللفتة الإنسانية لتكريم أسر الشهداء من أبطال ملحمة التحرير وما تلتها من أحداث وعمليات إرهابية والاغتيالات في كافة مديريات حضرموت وكذا تكريم الجرحى وعمال النظافة الذين بذلوا جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية. وتقدم المحافظ بالشكر إلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة الذين كانوا ولايزالوا سندا لأبناء حضرموت في كل المراحل السابقة والحالية، مؤكدا أن حضرموت لن تنسى لهم مواقفهم النبيلة اتجاها.

وكان رئيس الإمارات، خليفة بن زايد، أصدر توجيهات لـ"الهلال الأحمر" بتسير جسرا إغاثيا عاجلا للحديدة يضم 10 بواخر و3 طائرات".

ويشهد الوضع في اليمن في الأيام القليلة الماضية، توترا ملحوظا، إذ تمكنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي، من تحقيق تقدم في معاركها مع مسلحي جماعة "أنصار الله" بعدما دخلت قوات هادي مطار مدينة الحديدة اليمنية يوم السبت في أكبر معركة منذ تدخل التحالف في الحرب للتصدي لجماعة الحوثي.

وتشارك الإمارات ودول عربية وإسلامية أخرى، في عمليات التحالف العسكرية، التي تقودها المملكة العربية السعودية، ضد "أنصار الله" التي تسطير على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال البلاد، وذلك منذ 26 آذار/ مارس 2015.