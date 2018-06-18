تسجيل
13:34 18 يونيو/ حزيران 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    إدلب، النصرة

    "سبوتنيك" تكشف للمرة الأولى تفاصيل مذبحة جسر الشغور في سوريا (فيديو)

    © Sputnik . Ali Hashem
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 40

    إلى البعيد نحو الطريق الواصل إلى قسم "جسر الشغور" كان الصمت ثقيلا، هناك في الفضاء الريفي العابق برائحة الموت القادم، لم يكن لشيء أن يكسر جليد الانتظار سوى صوت الأغنية الأخيرة التي أنشدها رجال المفرزة الأمنية، تحية لوطنهم الماضي عميقاً في حرب إرهابية طويلة لم تنته فصولها حتى يومنا هذا.

    في السادس من حزيران/يونيو عام 2011، تلقى عناصر القسم الأمني المسؤول عن منطقة "جسر الشغور" بريف إدلب الجنوبي الغربي معلومات مفادها أن مسلحين غرباء باتوا في طريقهم إلى الموقع، ليتأهب كادر القسم متمترسا فوق سطح المبنى ورجاله يرمقون التل المقابل الذي سينطلق منه التكفيريون في هجومهم.

    الطائرات الحربية سو-25 تقلع من القاعدة العجوية الروسية حميميم في سوريا.
    © Sputnik . Dmitriy Vinogradov
    بالفيديو... ضربة جوية روسية تقضي على قيادات "القاعدة" في جسر الشغور

    الفيديوهات التي تسربت فيما بعد، أظهرت حينها إدراكهم أنهم ملاقون المذبحة لا محالة، ليظهر فداء أحمد الملقب "أبو يعرب" والذي يرأس القسم الأمني، في تسجيل شكل في مضمونه أحد أعقد المشاهد الأسطورية خلال الحرب، مردداً بشجاعة فريدة سلسلة من الأغنيات أمام الجنود، تقطيعاً للحظات الانتظار ريثما تصل قطعان التكفيريين القادمين إليهم.

    كان رجال القسم على علم تام بما جرى لكتيبة حفظ النظام التي تم إرسالها لمؤازرتهم، وتعرضها لكمين غادر قرب جسر بلدة "أورم الجوز"، لم ينج أي من هؤلاء مع قائدهم المقدم محمد مبارك، تم تصفيتهم جميعا بطلقات قناصات وأسلحة لم يعرف نوعها حتى اليوم، وجميع الرصاصات اخترقت القلب أو الرأس بعد تجاوزها الخوذ العسكرية.

    لم يرضخ جنود القسم المتحصنين لتهديد المسلحين لهم بالمصير الذي لاقاه زملاؤهم المؤازروين، كانوا يعلمون أن قطع الرؤوس ينتظرهم بعد أسرهم ليس إلا، وبعد رفضهم الاستسلام، ووفق فيديوهات نشرها مجهولون آنذاك، اقتربت عبر البستان القريب جرافة ضخمة تحمل براميل معبأة بمواد شديدة الاشتعال، وبعد وضعها عند مدخل القسم، تم تفجيرها لتحول أجساد معظم عناصر القسم إلى أشلاء، وليواجه الناجون منهم أبشع طرائق القتل التي أحدثت صدمة في وجدان السوريين ممن لم يعتادوا تناثر الجثث المشوهة والمحروقة بهذا القدر من العنف والوحشية من قبل.

    مقاتل من جبهة النصرة في إدلب، شمال سوريا
    © AP Photo / Al-Nusra Front Twitter page
    مسلحو جسر الشغور في إدلب يفرون إلى حدود تركيا

    منذ أيام، مرت الذكرى السنوية السابعة للمجزرة التي راح ضحيتها مئات العسكريين السوريين ممن قتلوا بوحشية وقطعت أوصال بعضهم على يد قوى الارهاب التي تخفت مع بداية الأحداث في سوريا منذ أكثر من 7 سنوات تحت شعارات الثورة والسلمية، فمع مطلع شهر حزيران 2011 اخترق الإرهابيون جسر الشغور وحولوها إلى ساحة للقتل والترويع، وهاجموا المراكز الأمنية والشرطية والمؤسسات العامة والخاصة، واستباحوا شوارع وأحياء ومنازل المواطنين الأبرياء، ومثلوا بجثث القتلى، وألقوا بعضها في نهر العاصي وفي مكبات القمامة.

    الدكتور زاهر حجو مدير الهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا كان شاهد عيان على كبرى المجازر التي حدثت خلال فترة الحرب على سورية ومنذ عام 2011، حيث كان رئيس الطب الشرعي في إدلب، وكلف آنذاك الإشراف على استخراج وفحص جثامين شهداء رجال الامن والشرطة من المقابر الجماعية التي قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة بإعدادها، حيث ظهرت الحقائق ومعها تصورات أولية لأبعاد المؤامرة التي تتعرض لها سوريا منذ ذلك الحين.

    بشار الأسد
    © AFP 2018 / Bertrand Guay
    بشار الأسد: الجيش السوري سيتوجه قريبا إلى جسر الشغور لدعم الجنود المحاصرين على مشارفها

    وقال الدكتور حجو لوكالة "سبوتنيك" إن هناك أكثر من مجزرة سبقت ارتكاب الإرهابيين لمجزرة جسر الشغور، وللأسف حتى اليوم يتم الخلط بين هذه المجازر على أنها واحدة، موضحا أنه قبل مجزرة جسر الشغور بأيام قليلة ارتكبت الجماعات الارهابية مجزرة راح ضحيتها أكثر من مئة من الشرطة وقوات حفظ النظام كانوا في طريقهم لمؤازرة مفرزة الأمن العسكري المحاصرة في جسر الشغور، كما قام عشرات الارهابيين بقتل ثمانية من حراس مبنى البريد في جسر الشغور ومثلوا بجثثهم وألقوها في نهر العاصي، كل ذلك قبل ارتكاب ما عرف حتى اليوم بمجزرة جسر الشغور.

    وأوضح الدكتور حجو: "بتاريخ 5 حزيران يونيو وقعت قوة عسكرية وأمنية تضم أكثر من 100 عنصر، كانت متجهة لمؤازرة مفرزة الأمن العسكري المحاصرة في جسر الشغور، وقعت في كمين محكم ومدروس في منطقة "أورم الجوز" التابعة لـجسر الشغور، قتل على إثره جميع عناصر تلك المؤازرة حيث فتك بهم دون ان يطلقوا طلقة واحدة، فقد تبين من معاينة أكثر من مئة جثة أن الطلقات المستخدمة كانت من نوعية فريدة وأطلقت باحترافية عالية من مسافة 600 إلى 700 متر واستهدف جميعها منطقة القلب والرأس، ما يشير إلى أن "عتاة المحترفين والقناصين من المقاتلين الأجانب، هم من نفذ هذه المجزرة، مستخدمين أسلحة عالية الدقة والقوة".

    وأضاف الدكتور حجو: "كنت برفقة قاضي التحقيق الأول بإدلب (والذي أعدمه الإرهابيون عند احتلال إدلب عام 2015) وفوجئ حينذاك بقراري تشريح بعض الجثامين، وسألني عن سبب إصراري على القيام بعمليات التشريح بالرغم من الخطر المحدق وكثرة الضحايا وضيق المكان، فأجبته دون تردد بأنني سأفعل ذلك لأجل الحقيقة وللتاريخ ولأثبت حجم المؤامرة التي تحاك ببراعة ضد سوريا.

    ولفت الدكتور حجو إلى أن نتائج التشريح أكدت ما ذهب اليه الفحص العياني المباشر، حيث أن الطلقات المستخدمة في الهجوم هي من نوع متطور جدا، وأن من استخدمها هم قتلة محترفون، ومن خلال تشريح جثة أحد رجال قوة المؤازرة من السويداء، تبين ان الطلقة القاتلة قد اخترقت الخوذة والعظم الجبهي والدماغ وعظم الصخرة والعظم القفوي والخوذة مرة اخرى، وكل ذلك من مسافة بعيدة وسلاح فتاك.

    كان نحو 120 عنصرا في مفرزة الأمن العسكري المحاصرة يقاتلون ببسالة ويتصدون لأكثر من 700 مهاجم، في معركة محسومة النتائج، حيث يفوق عدد الارهابيين المهاجمين أعداد المدافعين بأضعاف، وحيث موقع المفرزة لا يسمح لها بالدفاع، إذ تقع في منخفض تحيط به التلال.

    وبحسب اعترافات إرهابيين شاركوا في المجزرة بثها التلفزيون العربي السوري عام 2011 ، بلغ عدد المهاجمين نحو 800 شخص تم توزيعهم على مجموعات بمحيط المفرزة مزودين بالأسلحة وبكميات هائلة من الذخيرة، واستمرت المعركة خمس ساعات سيطر خلالها اليأس على المهاجمين نتيجة صمود المدافعين وبعد سقوط عدد كبير من الارهابيين خلال المعركة، قام المسلحون بتفخيخ مبنى المفرزة ببراميل من المواد المتفجرة باستخدام جرافة، وتم تفجير البراميل ما أدى إلى سقوط عدد كبير من عناصر المفرزة، وبالتالي إلى حسم المعركة وارتكاب مجزرة وحشية بحق من بقي على قيد الحياة من العناصر.

    بقيت المدينة لمدة 5 أيام بلا أي وجود لأي سلطة حكومية، وبتاريخ 10 حزيران/ يونيو 2018 دخل الجيش لتوفير الأمن في المدينة، ليتم بعد ذلك العثور "تباعا" على ثلاث مقابر جماعية ضمت جثث الشهداء وأشلاءهم، وبتاريخ 20 من الشهر نفسه تم استخراج عشرين جثة من المقبرة الجماعية الثالثة بموقع نهر الأبيض، بحضور وسائل إعلام محلية وخارجية، ونحو 70 من الدبلوماسيين العرب والأجانب بينهم ممثلين عن الولايات المتحدة الامريكية وتركيا والاتحاد الأوروبي وإيطاليا والصين واليابان وروسيا والإمارات العربية المتحدة والصومال وفنزويلا.

    الجيش العربي السوري
    © Sputnik . Andrei Stenin
    المعارك في جسر الشغور ... الجيش السوري استعاد السيطرة على مواقع استراتيجية

    وكان الدكتور زاهر حجو مكلفا بالإشراف على استخراج الجثث ومعاينتها، حيث كشف لوكالة "سبوتنيك" أن وسائل إعلامية وسفراء عرب وأجانب بينهم السفيران البريطاني والامريكي وسفراء خليجيين حاولوا تحريف الحقيقة وحرف الوقائع والتأثير في نتيجة التقارير الشرعية وجربوا في سبيل ذلك كل الوسائل بما فيها التهديدات بالقتل، موضحا: "كان هناك جثث متفسخة اكثر من الاخرى في المقبرة الجماعية الثانية، أرادوا القول إنها جثث أشخاص قتلهم الجيش السوري في درعا وتم نقلها إلى جسر الشغور، ولكن وقتها شرحت للجميع ان هذه الجثث الثمانية "المتفسخة بشدة" هي جثث حراس مبنى البريد التي رميت في نهر العاصي، وحيث أن التفسخ يحتاج الى رطوبة وأوكسجين، والجثث كانت مغمورة بالماء، توافرت لها الرطوبة ولكن لم تتعرض للأكسجين، وبعد اخراجها من الماء وتعرضها للهواء تمت عملية التفسخ بسرعة هائلة لأنها مشبعة بالرطوبة، وهنا تحصل ظاهرة "رأس العبد".

    الأجانب يحاربون في صفوف المعارضة في سوريا
    © AFP 2018 / AHMED DEEB
    مسلحون يسيطرون على بلدة جسر الشغور الإستراتيجية السورية

    وقال الدكتور حجو: "لا أظن أن تاريخ البشرية شهد أقبح وأقذر مما افتعل بجثث شهداء المجزرة، كان هناك تعمد لتضييع معالم الشهداء ومحو امكانية التعرف عليهم، كانت 18 جثة مقطوعة الرأس، وهناك عشرات الجثث التي دفنت في مكب القمامة، وتشير الفحوصات إلى تعرض العناصر الأحياء إلى عمليات تعذيب وحشية، قطعت بها أوصالهم، وأحدهم تم نشره طوليا إلى نصفين، وآخران تم دفنهما حيين، ويبدو أن الإرهابيين وجدوا بعد ذلك فسحة من الوقت للهو فلعبوا كرة القدم برؤوس الشهداء وهو ما أكده شهود عيان إضافة إلى فحوصات الطب الشرعي".

    وبعدما حررها الجيش العربي السوري وأعاد إليها الأمن والأمان، قامت قطعان الإرهابيين باجتياح مدينة إدلب ومعها جسر الشغور في العام 2015، وحولتها تركيا إلى مدينة مستوطنات خاصة بـ (المهاجرين) من المقاتلين الصينيين (التركستان) وخاصة ريفيها الشمالي والغربي الذين يتصلان حدوديا مع الأراضي التركية، وهي لا تزال حتى اليوم ترزح تحت نير الارهاب.

    انظر أيضا:

    أردوغان: نريد السلام في إدلب السورية ومنع حدوث موجات لاجئين منها
    مقتل خمسة من المسلحين الأجانب بتفجير سيارة مفخخة في إدلب
    خبير عسكري سوري: "قصف إدلب" محاولة أمريكية لخلق أزمة جديدة
    غوتيريس يدعو للتحقيق في القصف على محافظة إدلب السورية
    "الدفاع الروسية" تنفي شن الطائرات الروسية ضربات على زردنا في إدلب السورية
    مسلحو "النصرة" يوسعون "إمارتهم" في إدلب
    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا اليوم, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل خلال حديثها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة مجموعة السبع الكبار في كيبيك، كندا 9 يونيو/ حزيران 2018
    من لقاءات ميركل وترامب وكيم جونغ أون إلى انطلاق كأس العالم في روسيا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    القبضة السورية المتجهة إلى الجنوب تثير مخاوف البيت الأبيض
    القبضة السورية المتجهة إلى الجنوب تثير مخاوف البيت الأبيض
    أسطول البحر الأسود الروسي
    أسطول البحر الأسود الروسي: أرقام وحقائق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك