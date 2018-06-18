العثور على 52 قنبرة هاون فى العراق

قال مركز الإعلام الأمني في محافظة صلاح الدين بالعراق، اليوم الاثنين 18 يونيو/ حزيران، إنه تم العثور على 52 قنبرة هاون عيار 120 ملم في المحافظة.

وأكد الناطق باسم المركز، العميد يحيى رسول، أن الوقات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين تمكنت اليوم من "العثور على 52 قنبرة هاون عيار 120 ملم في منطقة المصلخة تم تفجيرها موقعيا"، حسب وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف يحيى رسول في بيان للمركز أن "قوة من قيادة عمليات الأنبار عثرت على 9 عبوات ناسفة متصلة قديمة بسلك نحاسي في منطقة الضبعة جرى معالجتها من قبل مفارز المعالجة".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.