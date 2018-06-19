الكتيبة 276 مشاة: قواتنا تتقدم في المناطق المطلة على ساحل مدينة درنة الليبية

قال المسؤول الإعلامي لكتيبة 276 مشاة، المنذر الخرطوش اليوم الثلاثاء 19 يونيو/حزيران، إن قوات الجيش الليبي القاطع الخامس التابعة لغرفة عمليات عمر المختار تتقدم في المناطق المطلة على ساحل مدينة درنة، مشيرا إلى أن قوات الجيش الليبي تتمركز الآن في منطقة ما بعد مستشفى الهريش .

البيضاء — سبوتنيك. وأكد الخرطوش في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن "قوات القاطع الخامس التابع لغرفة عمليات عمر المختار تتقدم في المناطق المطلة على ساحل مدينة درنه والتمركز ما بعد مستشفى الهريش"، مضيفاً بأن "قوات القواطع الخامس تقوم بتطهير المناطق الثلاث الأخيرة وسط مدينه درنه وشارع الفنار.

وتتبع القوات تكنيكا عسكريا يقلل من حجم فقدان الأفراد والآليات من جهة، بالإضافة لعدم استنفاذ للذخائر بشكل كبير مما يقلل من حدة الاشتباكات مع المجموعة الباقية من الإرهابيين للحفاظ قدر الإمكان على البنيان المتشكلة بجميع الأحياء".

وأضاف المسؤول الإعلامي لكتيبة 276 مشاة أن "قوات الكتيبة 276 مشاة قد دخلت بإمرة العميد علي صالح القطعاني، في اشتباكات مع مجموعه تتواجد بمحيط منطقه المغار في محاولة أبعاد القوات المسلحة عن المنطقة بالكامل".

في سياق متصل، أعلن مدير المكتب الإعلامي ورئيس شعبة الإعلامي الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي، في مدينة بنغازي شرقي البلاد، أمس الاثنين 18 يونيو/حزيران، أن الجماعات الإرهابية في مدينة درنة حاولت تهريب أختام لتنظيم داعش وكافة مستنداتها، التي تثبت قوائم لأسماء الاغتيالات، التي نفذها مسلحي داعش.