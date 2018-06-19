"أنصار الله" يواصلون قطع إمدادات التحالف وقوات هادي بالحديدة

يواصل مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيون"، اليوم الثلاثاء 19 يونيو/حزيران، قطعهم إمدادات قوات التحالف والجيش اليمني في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" "بأن مسلحي أنصار الله لا يزالوا يحاصرون القوات المتقدمة للتحالف والجيش اليمني جنوب الحديدة عبر قطع إمداداتهم في 3 مناطق: الفازة بمديرية التحيتا والجاح في مديرية بيت الفقية والنخيلة في مديرية الدريهمي".

© REUTERS / Hani Amara الوطنية لحقوق الإنسان تدين القتل خارج إطار القانون في درنة

وأضاف:

إن قوات الرئيس هادي مسنودة بطيران التحالف فشلت، أمس الاثنين، في فك الحصار عن الوحدات المتقدمة على الخط الساحلي والتي تعتمد حالياً في التزود بالإمدادات على سفن وبوارج التحالف.

وأشار إلى "أن طيران التحالف شن نحو 27 غارة على محيط مطار الحديدة والقاعدة البحرية في منطقة الكثيب ومعسكر الدفاع الجوي في منطقة الجبانة بمديرية الحالي ومناطق في مديريتي الدريهمي والتحيتا".

في الأثناء قال مصدر عسكري في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك" "إن قوات الرئيس هادي أحبطت بإسناد جوي من التحالف هجوما لمسلحي أنصار الله شنته من مزارع شرق مفرق الفازة بمديرية التحيتا باتجاه الخط الساحلي، بعد مواجهات استمرت نحو 5 ساعات".

ولفت إلى أن "مواجهات عنيفة دارت في منطقتي القازة والحامدية جنوب مديرية الدريهمي وسط تقدم لقوات الجيش، التي أحكمت تطويقها للمطار من الجهات الغربية والجنوبية والشرقية وبدأت تمشيط محيطه".

واختتم المصدر بالتأكيد على "إغلاق مسلحي أنصار الله الطريق الساحلي في الكورنيش أمام القلعة التاريخية والمؤدي إلى دوار مطار الحديدة ومنصة 22 مايو للعروض، بحواجز ترابية وحاويات، كما أغلقوا الطريق المتجهة من جنوب المطار إلى منطقة كيلو 16، وقطعوا الطريق العام في حارة اليمن بحفر خندق أدى إلى تضرر إمدادات المياه وانقطاعها عن المنطقة".