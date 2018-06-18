التحالف العربي: تحرير الحديدة اليمنية سيوقف تهريب الأسلحة الإيرانية لـ"الحوثيين"

قال التحالف العربي الذي تقوده السعودية إن تحرير محافظة الحديدة اليمنية سيوقف تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين.

© REUTERS / POOL الرئيس الإيراني: الهجوم على مدينة الحديدة يؤدي إلى كارثة إنسانية

القاهرة — سبوتنيك . أعلن الناطق باسم التحالف العربي ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، العقيد تركي المالكي، اليوم الاثنين، أن قوات التحالف والقوات اليمنية المدعومة منه أوشكت على السيطرة على مطار محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي بالرياض إن "العمليات العسكرية مستمرة في الحديدة وكافة مناطق اليمن"، مضيفا أن "قوات الجيش اليمني بمساندة التحالف على وشك السيطرة الكاملة على مطار الحديدة".

وأشار المالكي إلى أنه "بتحرير مطار الحديدة سيتم قطع الأيادي الإيرانية وتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية"، على حد قوله.