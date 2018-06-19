إعلام: التحالف العربي يدخل المجمع الرئيسي لمطار الحديدة في اليمن

أبلغت مصادر عسكرية يمنية في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد قوات "أنصار الله" لوكالة "رويترز" أن التحالف دخل المجمع الرئيسي لمطار الحديدة اليمني اليوم الثلاثاء.

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD "أنصار الله" يواصلون قطع إمدادات التحالف وقوات هادي في الحديدة

وأضاف المصدر العسكري اليمني: "إن قوات التحالف وقوات من الجيش اليمني اقتحموا المطار بعد معارك ضارية مع قوات "أنصار الله".

وكانت قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مدعومة من "التحالف العربي" بقيادة المملكة العربية السعودية قد أطلقت، يوم الأربعاء الماضي، عملية "النصر الذهبي" للسيطرة على مطار الحديدة ومينائها من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله".

ويقوم التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، منذ 26 مارس/ آذار عام 2015، بعمليات جوية وبرية دعما لهادي ضد مسلحي "الحوثيين"، والذين أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" على محافظات وسط البلاد كحضرموت.