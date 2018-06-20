شاهد... الإمارات تواجه إيران بفيديو جديد من الحديدة

كشفت وزارة الخارجية والقوات المسلحة الإماراتية عن أسلحة ومعدات عسكرية إيرانية، تم ضبطها خلال عمليات "التحالف العربي" بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، فقد عرضت القوات المسلحة مجموعة من الأسلحة المتنوعة منها صواريخ وطائرات مسيرة من دون طيار وخزانات الوقود الخاصة بالصواريخ الباليستية من نوع "سكود" و"الألغام المبتكرة" والتي جاءت على شكل أواني طهي وصخور وعلب مياه.

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD أول تعليق من السعودية حول سيطرة قوات التحالف على مطار الحديدة

وقالت الوكالة إن هذه الأسلحة تعد جزءا بسيطاً من الكميات التي تم ضبطها من قبل قوات التحالف وتم نقلها إلى الدولة بتنسيق كامل مع المنظمات والأجهزة الأممية ذات العلاقة.

وأعلن مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير طلال محمد الطنيجي، عن "تزويد إيران للمليشيات الحوثية بخبراء تصنيع وتطوير الأسلحة واستخدامها". وأوضح أن "استخدام اللغة الفارسية على تلك الأسلحة بجانب المكونات الإيرانية الصنع يؤكد تورط إيران في دعم الميليشيات الحوثية".

وعرضت القوات المسلحة الإماراتية عددا من الأسلحة المصادرة منها طائرات "أبابيل" التي تستخدم في عمليات التصوير والعمليات الانتحارية، و"القناص صياد2"، والقواذف المضادة للدروع، والألغام والعبوات المبتكرة، بالإضافة إلى قارب انتحاري تم استخدامه من مسلحي "أنصار الله"، وصور لخزانات الوقود المستخدمة لإطلاق صواريخ "سكود" من نوع " C و B ".