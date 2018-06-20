مقتل 4 جنود ليبيين إثر تفجير بسيارة مفخخة في حي القلعة بدرنة

أعلن الجيش الليبي مقتل 4 من جنوده إثر هجوم انتحاري، في حي القلعة، بمدينة درنة شرقي البلاد.

البيضاء — سبوتنيك. وأكد الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي العميد أحمد المسماري، في بيان اليوم الأربعاء "استشهاد 4 جنود من القوات المسلحة العربية الليبية بمنطقة حي القلعة في مدينة درنة، شرقي البلاد، إثر انفجار سيارة مخففة يقودها أنتحاري".

© REUTERS / Ahmed Jadallah ليبيا... مقتل عضو جماعة تابعة للقاعدة في غارة أمريكية

وقال المسماري إن "سيارة تحمل راية بيضاء، طلبت الخروج من منطقة القتال، وسط مدينة درنة في حي القلعة، وعند وصولها لتمركز القوات المسلحة انفجرت مما أدى إلى استشهاد 4 جنود"، مضيفا "السيارة كانت مفخخة يقودها انتحاري".

وأضاف رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الليبية، اللواء سالم الرفادي، أمس الثلاثاء 19 يونيو/ حزيران، أن الجيش سيعلن تحرير درنة من الجماعات المتطرفة التكفيرية، وتدمير أسلحتها الثقيلة خلال 48 ساعة.

وكان المسؤول الإعلامي لكتيبة 276 مشاة، المنذر الخرطوش يوم الثلاثاء 19 يونيو، قال إن قوات الجيش الليبي القاطع الخامس التابعة لغرفة عمليات عمر المختار تتقدم في المناطق المطلة على ساحل مدينة درنة، مشيرا إلى أن قوات الجيش الليبي تتمركز الآن في منطقة ما بعد مستشفى الهريش.

وأكد الخرطوش في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن "قوات القاطع الخامس التابع لغرفة عمليات عمر المختار تتقدم في المناطق المطلة على ساحل مدينة درنه والتمركز ما بعد مستشفى الهريش"، مضيفاً بأن "قوات القواطع الخامس تقوم بتطهير المناطق الثلاث الأخيرة وسط مدينه درنه وشارع الفنار.