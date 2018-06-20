"تجديد الهدنة"... بيان ملكي جديد للملك سلمان

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الأربعاء 20 يونيو/حزيران عن بيان جديد للملك سلمان.

وقال الملك السعودي، إنه يأمل في أن يتم تجديد الهدنة بين طالبان والحكومة الأفغانية، حسب وكالة الأنباء السعودية.

© Sputnik . Ishtiaq Mahsud حركة طالبان ترفض تمديد وقف إطلاق النار في أفغانستان وتعتزم استئناف القتال

وأكد البيان أن الملك سلمان يتابع"باهتمام بالغ الهدنة التي تم التوصل إليها بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان خلال أيام عيد الفطر المبارك".

ورحب الملك سلمان بالهدنة واعتبرها "خطوة مباركة، معربا عن "أمله أن يتم تجديدها والبناء عليها لفترة أطول ليتسنى لجميع الأطراف العمل على تحقيق السلام للشعب الأفغاني".

وأضاف الملك سلمان أن الشعب الأفغاني "عانى كثيرا من ويلات الحروب يتطلع ويتطلع معه العالم الإسلامي، إلى طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة قائمة على التسامح والتصالح ونبذ العنف والمحافظة على حياة الأبرياء".

وتابع الملك أن ذلك الأمر يتم "استنادا إلى التعاليم الإسلامية العظيمة التي تدعو إلى نبذ الفرقة والتعاون على البر والتقوى والعفو والإصلاح بين الأخوة".

وقال الملك سلمان إنه يدعو "المولى القدير أن يوفق الأخوة الأفغان إلى ما فيه مصلحة بلادهم، وأن يصلح ذات بينهم وأن يحقق لجمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ولشعبها العزيز الأمن والاستقرار إنه ولي ذلك والقادر عليه".