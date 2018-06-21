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10:57 21 يونيو/ حزيران 2018
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    تركي آل الشيخ

    حقيقة الأمر الملكي بإعفاء تركي آل الشيخ من منصبه (فيديو)

    © REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
    العالم العربي
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    نشرت بعض المواقع الإلكترونية وبعض الصفحات على مواقع السوشيال ميديا خبر إعفاء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ من منصبه.

    فقد نفى الإعلامي السعودي خالد الدماك، ما نشرته صحيفة "المسار نيوز" السعودية، نقلا كما ادعت عن وكالة الأنباء الرسمية "واس" حول إعفاء تركي آل الشيخ، من منصبه كرئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

    وكانت الصحيفة السعودية قالت إن العاهل السعوي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرا ملكيا بإعفاء تركي بن عبدالمحسن بن عبداللطيف آل الشيخ، من منصبه كرئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، بعد أن ودع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم كأس العالم بروسيا بعد خسارته الثانية في المونديال أمام منتخب الأوروجواي بنتيجة هدف دون مقابل.

    من جهة أخرى، أصدر مكتب المستشار تركي آل الشيخ، بيانا كشف فيه حقيقة البيان المنتشر بشأن إصداره لبعض القرارات الخاصة بما يدعى نادي الأهرام سبورت في مصر (الأسيوطي سابقاً).

    ونفى مكتب المستشار تركي آل الشيخ بالقاهرة، ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتعيين بعض الشخصيات ومنها حسام البدري، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، رئيسا لنادي الأهرام، إضافة إلى ضم صفقات للفريق ومن بينها "عبد الله السعيد، محمود كهربا، محمود عبد الرازق شيكابالا، أسامواه جيان"، وتمويل النادي بأضخم ميزانية.

    وأشار المكتب إلى أن ما تم تناوله بشأن البيان الأول للنادي غير صحيح، وأنه سيتم محاسبة القائمين على تلك الصفحة قانونيا.


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