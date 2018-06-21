مقتل وإصابة 3 جنود بكمين للقاعدة في شبوة جنوب شرقي اليمن

قتل وأصيب 3 جنود يمنيين بكمين لعناصر من تنظيم "القاعدة " الإرهابي، في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

© REUTERS / ISMAIL ZITOUNY اليمن... مقتل قائد الشرطة العسكرية وثلاثة آخرين في شبوة

القاهرة — سبوتنيك . أفادت مصادر محلية بمقتل وإصابة 3 جنود يمنيين بكمين لعناصر يشتبه في انتمائهم لتنظيم "القاعدة " الإرهابي ، في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

وأشار مصدر محلي في محافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك" إلى أن كمينا بعبوة ناسفة نصبته عناصر القاعدة، اليوم الخميس، لطاقم تابع لقوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات، أثناء مروره بمحيط ملعب المصينعة في مديرية الصعيد".

وتابع: "إن التفجير أسفر عن احتراق الطاقم ومقتل وإصابة 3 جنود على الأقل".