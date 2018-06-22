تسجيل
18:19 22 يونيو/ حزيران 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    الخوذ البيضاء في سوريا

    هل تحضر "الخوذ البيضاء" لمسرحية كيميائية جديدة شرقي درعا

    © AP Photo /
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشفت مصادر ميدانية لوكالة "سبوتنيك" عن رصد تحركات لعناصر تنظيم "الخوذ البيضاء" في بلدة بصر الحرير ومناطق أخرى شرقي محافظة درعا.

    وأشارت المصادر إلى أنه في العديد من الجبهات التي فتحها الجيش سابقا، تركز دور هذه المنظمة تضطلع بدور الذراع الإعلامية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي المحظور في روسيا، على فبركة المسرحيات "الكيميائية" للحد من اندفاع رجال الجيش بعد اتهام القوات المسلحة السورية بتنفيذ هجومات كيميائية، الأمر الذي يؤسس لما يشبه وقت مستقطع يتم من خلاله إعطاء ذريعة للتدخل الخارجي وشن العدوان على سوريا من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، في محاولة لإنقاذ أدواتها الإرهابية على الأرض.

    حفرة بسبب سقوط صاروخ في خان شيخون
    © REUTERS / Ammar Abdullah
    الدفاع الروسية: "الخوذ البيضاء" استخدمت في خان شيخون قنبلة ضعيفة وليس أسلحة كيميائية

    ولم تستبعد المصادر أن يكون وجود هؤلاء العناصر في المنطقة مقدمة لفبركة مسرحية جديدة من هذا النوع، ملمحة إلى أن ضيق الجبهة والالتحام القريب على جبهة بصر الحرير لربما قد يعيقها هذه المرة من تنفيذ مسرحيتها.

    وأوضحت المصادر أن عشرات القذائف الصاروخية أطلقتها الفصائل الارهابية على الأحياء الآمنة في محافظتي درعا والسويداء خلال الساعات الماضية، لافتة إلى أن سلاح الجو في الجيش السوري استهدف اليوم الجمعة 22 يونيو/حزيران مواقع ومقرات الفصائل المسلحة التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي المحظور في روسيا، بمدينة الحراك وبلدتي ناحتة والمجدل، وشن عدة غارات جوية استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم في بصر الحرير بريف درعا الشرقي، كما طال القصف مواقع مقاتلي جبهة النصرة في المليحة الشرقية ومليحة العطش والغارية الشرقية والغارية الغربية، في حين استهدفت مدفعية الجيش مواقع المسلحين في بلدة اليادودة بريف درعا الشمالي الغربي.

    ويشن الجيش السوري منذ أيام هجوما واسعا على معاقل المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" والمرتبطة بغرفة عمليات الموك في الأردن، في مناطق شرق درعا، واللجاة، وأسفر الهجوم عن مقتل واصابة عشرات الإرهابيين وقطع خطوط الإمداد عن مناطقهم بعد نجاحه بالسيطرة ناريا على المنطقة الفاصلة بين اللجاة ودرعا.

    الرئيس فلاديمير بويتن يستقبل الرئيس بشار الأسد في سوتشي، روسيا 17 مايو/ أيار 2017
    © Sputnik . Mikhail Klimentiyev
    الأسد: هذه الدولة تمول "الخوذ البيضاء"

    ويأتي هذا الهجوم وسط تعنت هذه الفصائل ورفضها التسوية مع الجيش في محاولة من الأخير لإجبارها على قبول التسوية وتسليم مناطق سيطرتها للجيش السوري.

    وكان الرئيس السوري بشار الأسد أكد خلال مقابلة مع صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية مؤخرا أن بريطانيا قدمت دعما علنيا كبيرا لمنظمة "الخوذ البيضاء" التي تشكل فرعا لتنظيم "جبهة النصرة " في سوريا، معتبرا أن تلك المنظمة "أداة تستخدمها بريطانيا"، مضيفا أن لندن وباريس وواشنطن "فبركوا الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما".

    وارتبط  دور "الخوذ البيضاء" خلال سنوات الحرب على سوريا بفبركة تمثيليات حول استخدام الأسلحة الكيميائية في العديد من المناطق، مع محاصرة الجيش السوري لمعاقل المسلحين فيها بمحاولات لإنقاذ المجموعات الإرهابية، وللحيلولة دون إحباط مخططات ومشاريع دول العدوان على سوريا.

    انظر أيضا:

    الخارجية البريطانية تؤكد استمرار دعم "الخوذ البيضاء"
    واشنطن: نعيد النظر في برنامج مساعدة سوريا بما في ذلك دعم "الخوذ البيضاء"
    زاخاروفا توضح الخطط المتطورة لتمويل "الخوذ البيضاء"
    واشنطن توقف تمويل "الخوذ البيضاء"... توضيح الأسباب
    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, الخوذ البيضاء, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    سفيرة النوايا الحسنة و الممثلة أنجلينا جولي في مدينة الموصل العراقية
    أجمل الصور التي التقطت خلال أسبوع
    سفارة الإكوادور - جوليان أسانج
    حان وقت المغادرة
    من أين أنت، أيها المشجع؟ كأس العالم 2018
    من أين أنت، أيها المشجع
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك