لماذا قررت واشنطن إعادة النظر في دعم "الخوذ البيضاء"

الضيوف: من واشنطن ماك شرقاوي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي ، ومن دمشق الباحث في العلاقات الدولية د. فريد مليش

أكد ممثل وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تعيد النظر في برامج تقديم الدعم لسوريا بطلب من الرئيس ترامب، مشيرا إلى أن ذلك سيشمل منظمة "الخوذ البيضاء".

© AFP 2018 / ABDULMONAM EASSA واشنطن: نعيد النظر في برنامج مساعدة سوريا بما في ذلك دعم "الخوذ البيضاء"

وقال ممثل الوزارة لـ"سبوتنيك" إن الولايات المتحدة تدعم منظمة "الخوذ البيضاء" مع مانحين آخرين، مشيرا إلى أن واشنطن تتوقع أن نشاط "الخوذ البيضاء" سيستمر نتيجة للتبرعات من مصادر مختلفة"..

في هذا الصدد، أعرب ماك شرقاوي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، عن اعتقاده أن الرئيس ترامب اطلع على تقارير مخابرتية تثبت تورط "الخوذ البيضاء" في فبركة أدلة مزعومة لاتهام سوريا باستخدام الكيماوي.

وقال إن ترامب ربما استشعر أن هناك أدلة سوف تظهر مستقبلا تدين هذه المنظمة، فقرر استباق ذلك بقطع الدعم عنها.

من جانبه، قال الباحث في العلاقات الدولية، فريد مليش، إن قرار واشنطن النظر في دعم منظمة "الخوذ البيضاء"، كان بسبب فبركة هذه المنظمة لأدلة استخدام الكيماوي خصوصا في دوما بريف دمشق، ما أدى لافتضاح الدور الذي تقوم به هذه المنظمة، لهذا قررت واشنطن الابتعاد عنها.

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إعداد وتقديم: عبد الله حميد