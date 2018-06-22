مدرعات أمريكية تدخل الأراضي التونسية (فيديو)

تسلمت تونس، الجمعة، 9 مدرعات مصفحة من نوع "فورد"، هبة من الولايات المتحدة الأمريكية، دعما لـ"جهود تونس في مجابهة الإرهاب".

وفي كلمة أثناء إشرافه بالعاصمة تونس على تسلّم الهبة، قال وزير الداخلية التونسي بالنيابة، غازي الجريبي: إن "هذه الهبة تعكس التعاون بين البلدين لتحسين الأداء الأمني"، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأضاف: "هذه الهبة هي لبنة جديدة تعكس التعاون القائم بين البلدين في جميع المجالات، خاصة في إحداث مبادرة الحوكمة الأمنية، وإصلاح القطاع الأمني وتحديثه".

وأوضح الجريبي أن "الهبة الأمريكية مخصصة لفوج الفرقة العامة لمجابهة الإرهاب (تابعة للداخلية)، في إطار برنامج متكامل لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين".

وتأتي هذه الهبة في إطار برنامج متكامل يتمثل في تجهيز قاعة عمليات ومعابر حدودية، وتسليم عدة عربات رباعية الدفع وسيارة إسعاف؛ وذلك من أجل تعزيز القدارت وتمكين الأمن التونسي من المعدات التي تساعده في التصدي للإرهاب، وفق الوزير التونسي.

من جهته، قال السفير الأمريكي بتونس، دنيال روبنستين، إن بلاده تفتخر بشراكتها العميقة مع حلفائها التونسيين.

وأضاف: إن "المساعدات والتعاون الأمني من تحديث المعدات وإحداث برامج تكوينية وتكميلية من شأنه أن يعزّز قدرة الأمن التونسي في مجابهة الإرهاب".

واعتبر روبنستين أن الولايات المتحدة "ملتزمة بتعزيز إمكانيات تونس لدحر الإرهاب".

وتواجه تونس منذ مايو 2011 أعمالا إرهابية، أودت بحياة عشرات الأمنيين والعسكريين والمدنيين ومن السياح الأجانب أيضا.