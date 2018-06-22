التحالف العربي يستهدف صعدة بـ13 غارة

كثف طيران التحالف غاراته على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، اليوم الجمعة 22 يونيو/حزيران، بالتزامن مع المعارك الدائرة في الحديدة.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر محلي في محافظة صعدة لوكالة "سبوتنيك" "بأن طيران التحالف شن اليوم الجمعة، 6 غارات على منطقة الأزهور في مديرية رازح، وقصف بـ4 غارات أخرى منطقتي القد والحجلة في ذات المديرية".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER دول التحالف العربي تجتمع غدا في جدة لهذا السبب

وأشار إلى "تعرض مديرية كتاف إلى غارتين للتحالف على منطقة العطفين، في حين نفذ التحالف غارة أخرى على مدرسة في مديرية شدا أسفرت عن إلحاق دمار واسع بها"، مضيفا: "أن مدنيا أصيب بجراح جراء إطلاق حرس الحدود السعودي النار على مديرية شدا الواقعة على الشريط الحدودي".

وينفذ التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية لدعم القوات الموالية للرئيس هادي منذ 26 مارس/آذار 2015، لاستعادة حكم البلاد.

وفي الآونة الأخيرة، صعّد التحالف العربي الذي تقوده السعودية من عملياته العسكرية الرامية للسيطرة على الحديدة، وهي مدينة وميناء استراتيجيان.

وكان الجيش اليمني أكد أن القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعومة من التحالف العربي، حققت مؤخرا تقدما كبيرا في معارك ضد "الحوثيين" غربي اليمن، ووصلت طلائع قواتها إلى مشارف مدينة الحديدة، وباتت على بعد 9 كيلومترات من ميناء الحُديدة.