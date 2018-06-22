التحالف العربي يستهدف صعدة بـ13 غارة

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر محلي في محافظة صعدة لوكالة "سبوتنيك" "بأن طيران التحالف شن اليوم الجمعة، 6 غارات على منطقة الأزهور في مديرية رازح، وقصف بـ4 غارات أخرى منطقتي القد والحجلة في ذات المديرية".
وينفذ التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية لدعم القوات الموالية للرئيس هادي منذ 26 مارس/آذار 2015، لاستعادة حكم البلاد.
وفي الآونة الأخيرة، صعّد التحالف العربي الذي تقوده السعودية من عملياته العسكرية الرامية للسيطرة على الحديدة، وهي مدينة وميناء استراتيجيان.
وكان الجيش اليمني أكد أن القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعومة من التحالف العربي، حققت مؤخرا تقدما كبيرا في معارك ضد "الحوثيين" غربي اليمن، ووصلت طلائع قواتها إلى مشارف مدينة الحديدة، وباتت على بعد 9 كيلومترات من ميناء الحُديدة.
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