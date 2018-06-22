"أنصار الله" تأسر قياديا في هجوم مكثف على التحالف بالحديدة

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" إن "مسلحي "أنصار الله" نفذوا اليوم الجمعة 22 يونيو/حزيران، 6 كمائن وهجوماً على التحالف وقوات هادي في مديريات التحيتا والدريهمي وحيس جنوب محافظة الحديدة".

© AP Photo / Hani Mohammed "قاصف 1" تدمر رتلا للتحالف وقوات هادي في الساحل الغربي لليمن

وأوضح أن "وحدة متخصصة في أنصار الله شنت هجوماً على مواقع لقوات هادي في مديرية حيس تمكنت خلاله من السيطرة على أجزاء من المدينة"، مؤكداً "سقوط قتلى وجرحى بكمينين نصبهمها مقاتلو أنصار الله لطقمين تابعين لقوات هادي في حيس جنوب الحديدة ".

وأشار إلى "إعطاب مسلحي أنصار الله طقمين لقوات هادي إثر استهدافهما في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، ما أدى إلى مقتل 6 جنود وإصابة 7"، لافتا إلى "احتراق طقمين عسكريين بكمينين في منطقة قطابة وشمال الحيمة في مديرية التحيتا".

وفي مديرية التحيتا، "نفذ مقاتلو أنصار الله كمينين استهدفا عربة وطقماً لقوات هادي بعبوتين ناسفتين شمال منطقة المجيليس في مديرية التحيتا، وسقط من عليهما بين قتيل وجريح"، وفقاً للمصدر.

وأضاف أن "مدرعة وآلية للجيش اليمني دمرتا بعملية استهداف شمال مديرية الدريهمي وقتل طاقمهما".

ونفى مصدر في قوات العمالقة التابعة للجيش اليمني، لوكالة "سبوتنيك" سيطرة مسلحي "أنصار الله" على أي موقع في مديرية حيس.

وأكد المصدر "صد هجوم للحوثيين شرق مديرية حيس، وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد"، مضيفا "أن قوات العمالقة أحبطت محاولة تسلل للحوثيين في محيط مطار الحديدة الدولي، وأوقعت العشرات منهم بين قتيل وجريح، كما تمكنت من أسر القيادي الحوثي أبو جلال الريامي".