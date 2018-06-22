الإمارات: نشارك في قوات التحالف وفقا لطلب اليمن

قال سفير دولة الإمارات لدى الخرطوم، حمد محمد الجنيبي، إن مشاركة الإمارات ضمن قوات التحالف العربي تأتي بناء على طلب الحكومة اليمنية الشرعية، ووفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة في هذا الشأن.

وتابع الجنيبي وفقا لما نشرته شبكة الشروق السودانية، أن دولة الإمارات لا تزال ملتزمة بإيجاد حل سياسي للنزاع في اليمن، لافتا إلى أن الجهود الجارية الآن تهدف إلى دفع الحوثيين إلى الحوار السياسي.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على حماية أرواح المدنيين، خاصة بعد تحرير ميناء الحديدة.

وأكد أن الميناء ما زال مفتوحاً وتعمل الإمارات مع وكالاتها ووكالات المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، لا سيما برنامج الغذاء العالمي، لضمان عدم التعرض للجوانب الإنسانية.

وقال الجنيبي إن الإمارات تمكنت من تجميع أكثر من مائة ألف طن متري لإمداد سكان الحديدة بالمواد الغذائية.

وجدير بالذكر أن "التحالف"، بدأ عملية عسكرية واسعة حملت اسما رمزيا "النصر الذهبي"، للسيطرة على مدينة الحديدة، التي تحوي أهم ميناء يمني على البحر الأحمر.

واستمر القصف الجوي والمدفعي المرافق لتقدم قوات الجيش اليمني، المدعومة من "التحالف العربي"، باتجاه مدينة الحديدة الاستراتيجية، وأعلن "التحالف" عن تقدمه على جبهة الحديدة، فيما أكد "أنصار الله" صدهم كل المحاولات لاقتحام المدينة.