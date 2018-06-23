القوات الحكومية اليمنية تتقدم شمال لحج

سيطرت قوات الجيش اليمني على مناطق في محافظة لحج، جنوبي اليمن، إثر معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، أن "قوات الجيش تمكنت، اليوم السبت، من تحرير مناطق العنين، وجبل موجر، ومناطق صبيح شرق مديرية القبيطة، والتحمت بجبهة العمالقة في سوق الخميس شمال لحج".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER "أهم أسلحة" حرب اليمن... سر اجتماع دول التحالف في السعودية

وأضافت الوكالة "تم استعادة عدد من المناطق جنوب مديرية القبيطة وصولاً إلى مستوصف سوق الخميس"، مؤكدة "المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وسط تقدم ثابت لقوات الجيش وفرار جماعي لعناصر المليشيات الانقلابية نحو مناطق المرابحة".

وكانت القوات الحكومية استعادت، أمس الجمعة، جبلي السبد والبياضي ودار سفيان ومدرسة خالد ووادي الهجمة في جبهة طور الباحة، وسيطرت على تبة القناص وتبة السحي المطلة على الخط الرابط بين الشريجة والراهدة في جبهة الشريجة، كما استعادت الجبل الأحمر وعددا من المناطق المحيطة في جبهة حمالة.

وتخوض القوات الحكومية الموالية للرئيس هادي حربا على عدة جبهات داخل اليمن، بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية، والإمارات، خاصة في الحُديدة الاستراتيجية، غربي البلاد.

وينفذ التحالف بقيادة السعودية منذ 26 آذار/مارس 2015 عمليات عسكرية دعمًا للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي "الحوثيين"، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.