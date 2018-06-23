القوات الحكومية اليمنية تتقدم شمال لحج

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، أن "قوات الجيش تمكنت، اليوم السبت، من تحرير مناطق العنين، وجبل موجر، ومناطق صبيح شرق مديرية القبيطة، والتحمت بجبهة العمالقة في سوق الخميس شمال لحج".
وكانت القوات الحكومية استعادت، أمس الجمعة، جبلي السبد والبياضي ودار سفيان ومدرسة خالد ووادي الهجمة في جبهة طور الباحة، وسيطرت على تبة القناص وتبة السحي المطلة على الخط الرابط بين الشريجة والراهدة في جبهة الشريجة، كما استعادت الجبل الأحمر وعددا من المناطق المحيطة في جبهة حمالة.
وتخوض القوات الحكومية الموالية للرئيس هادي حربا على عدة جبهات داخل اليمن، بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية، والإمارات، خاصة في الحُديدة الاستراتيجية، غربي البلاد.
وينفذ التحالف بقيادة السعودية منذ 26 آذار/مارس 2015 عمليات عسكرية دعمًا للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي "الحوثيين"، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها.
وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.
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