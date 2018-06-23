مسيرة في رام الله لرفع العقوبات عن غزة

شهدت مدينة رام الله الفلسطينية، اليوم السبت، مسيرة قام بها مئات المواطنين بعد دعوة نشطاء لمطالبة السلطة الفلسطينية برفع العقوبات المالية عن قطاع غزة.

وبحسب "رويترز"، رفع المشاركون في المسيرة التي جابت وسط مدينة رام الله لافتات تطالب برفع العقوبات عن القطاع ورددوا شعارات تدعو السلطة الفلسطينية إلى تقديم الدعم للقطاع المحاصر ووقف الإجراءات المتخذة ضده.

© AP Photo / Tsafrir Abayov مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال رام الله

واتخذت السلطة الفلسطينية خلال الأشهر الماضية إجراءات شملت إحالة آلاف الموظفين في القطاعين العسكري والمدني في قطاع غزة إلى التقاعد الإجباري، ودفعت نصف راتب لمن تبقى من الموظفين وقالت الحكومة الفلسطينية إن هذا إجراء مؤقت.

وخلافا لما جرى من قمع للمسيرة التي شهدتها مدينة رام الله خلال شهر رمضان من قبل الأجهزة الأمنية، بادرت الشرطة اليوم بتوزيع الأعلام الفلسطينية على المشاركين، ونظمت حركة السير في الشوارع التي اخترقتها المسيرة.

ولم تحدد الحكومة الفلسطينية موعدا لصرف رواتب الموظفين بشكل كامل ولم تنجح جهود وساطة مصرية بتحقيق مصالحة بين حركة "فتح" وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة منذ ما يزيد على عشر سنوات.