بالفيديو... نساء السعودية يقدن السيارات لأول مرة في التاريخ

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لنساء سعوديات يقدن السيارات بشكل قانوني لأول مرة في تاريخ المملكة، وذلك بعد أن دخل قانون رفع الحظر عن قيادة السيدات حيز التنفيذ بداية من منتصف ليل السبت 23 يونيو/حزيران.

في السياق ذاته أكدعلماء الشريعة الإسلامية لصحيفة "عكاظ" السعودية أن قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة يعد من مقتضيات المرحلة الحالية، وأنه جاء بناء على أسس شرعية، مطالبين النساء بالالتزام بالأنظمة والضوابط.

عاجل | فيديو لإحدى السعوديات وهي تقود سيارتها مع بدء تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة. #الإخبارية #المرأة_السعودية_تسوق pic.twitter.com/5xnh8kWl0q — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 23, 2018

​وكانت دائرة المرور في السعودية قد أعلنت في وقت سابق أنه تنفيذا للأمر السامي رقم "905" سمح للنساء اللاتي يحملن رخص قيادة مناسبة بقيادة المركبة على الطرقات في عموم المملكة اعتبارا من الساعات الأولى لليوم الأحد 24 يونيو/حزيران.

فيديو | إحدى الفتيات تقود سيارتها مع بدء تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة. #الإخبارية #المرأة_السعودية_تسوق pic.twitter.com/r5OZxAZSkP — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 23, 2018

​في سياق متصل، نشر رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال فيديو لابنته ريم وهي تقود سيارتها، وكتب الملياردير السعودي على صفحته الشخصية بموقع تويتر "وأخيرا! الآن الساعة 12:01 من صباح يوم عشرة عشرة مع ابنتي ريم وهي تسوق بي وحفيداتي في الرياض، وأضاف الوليد بن طلال "كفى نقاش… حان وقت قيادة المرأة للسيارة".