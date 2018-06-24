وفاة شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

رام الله — سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم وفاة الشاب أسامة خليل أبو خاطر 29 عام متأثرا بجراحه التي أصيب بها في البطن برصاص الجيش الإسرائيلي شرق خان يونس في جمعة الوفاء للجرحى أول أمس.
وأفاد شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" بأن "الجيش الإسرائيلي منع المتظاهرين والمشاركين من إقامة الفعالية قبل أن يعتقل عشرة متضامنين وصحفيين اثنين يعملان في وكالتي أخبار فلسطينية محلية".
وأضاف شاهد العيان "فضت القوات الإسرائيلية الفعالية وسرعان ما أطلقت قنابل الصوت والغاز"، متابعا "الفعالية جرى تنظيمها بدعوة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية وبلدية بني نعيم".
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