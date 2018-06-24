وفاة شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

توفي فجر اليوم الأحد، 24 يونيو/حزيران، الشاب الفلسطيني أسامة خليل أبو خاطر، 29 عاما، متأثرا بإصابته التي أصيب بها خلال المواجهات، التي دارت بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي شرق خان يونس في جمعة الوفاء للجرحى أول أمس.

رام الله — سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم وفاة الشاب أسامة خليل أبو خاطر 29 عام متأثرا بجراحه التي أصيب بها في البطن برصاص الجيش الإسرائيلي شرق خان يونس في جمعة الوفاء للجرحى أول أمس.

© REUTERS / Mohammed Salem إسرائيل تعتبر استئناف المفاوضات مع فلسطين لن تحل المشاكل في قطاع غزة

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتقل، ظهر أمس السبت، 10 متضامنين وصحفيين اثنين، أثناء مشاركتهم في فعالية ضد مصادرة السلطات الإسرائيلية عشرات الدونمات من الأراضي التابعة لبلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وأفاد شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" بأن "الجيش الإسرائيلي منع المتظاهرين والمشاركين من إقامة الفعالية قبل أن يعتقل عشرة متضامنين وصحفيين اثنين يعملان في وكالتي أخبار فلسطينية محلية".

وأضاف شاهد العيان "فضت القوات الإسرائيلية الفعالية وسرعان ما أطلقت قنابل الصوت والغاز"، متابعا "الفعالية جرى تنظيمها بدعوة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية وبلدية بني نعيم".