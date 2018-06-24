ترحيب ليبي باستئناف الرحلات الجوية مع سوريا

رحب وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية المؤقتة منير عصر، في مدينة البيضاء شرقي البلاد، اليوم الأحد 24يونيو/حزيران، بقرار وزير النقل السوري على حمودة، بعودة الخطوط الجوية السورية لاستئناف رحلاتها إلى ليبيا.

بنغازي — سبوتنيك. وقال عصر في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "نرحب بقرار وزير النقل السوري على حمودة بإعادة تشغيل الخطوط الجوية السورية إلى ليبيا، وهذه الخطوة هي دفعة مهمة لعجلة الاقتصاد في البلدين".

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وأكد البيان على "عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين"، معتبرا "عودة الخطوط هو عودة للحياة بين سوريا و ليبيا الأمر الذي سيكون له أثر واضح في الشارع السوري والليبي بوجود مصالح اقتصاديه واستثمارية للطرفين".

في سياق متصل أعلن مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في بنغازي، يوم الجمعة الماضية 22يونيو/حزيران، أن ليبيا تستعد للمشاركة في معرض دمشق الدولي في الفترة من 6 سبتمبر/أيلول إلى 15 منه عام 2018 خلال دورته الـ60.

وأكد المتحدث باسم مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي محمد رمضان بن غزي لوكالة سبوتنيك بأن ليبيا ستشارك في معرض دمشق الدولي في دورته 60 المنعقدة خلال الفترة من 6 سبتمبر/أيلول إلى 15 سبتمبر/أيلول لعام 2018"، مشيراً إلى أن "هذا الحدث يعتبر الأهم سنويا ليرسم بين ثناياه دمشق ذات الألوان الطيفية".