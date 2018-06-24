تخصيص يوم دولي لضحايا "داعش" في العراق والعالم

استطاعت وزارة الخارجية العراقية، الحصول على موافقة من البرلمان الأوروبي، بتخصيص يوم عالمي للضحايا الذين قتلهم وأبادهم تنظيم "داعش" الإرهابي أثناء سطوته على مناطق من العراق عام 2014.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد محجوب، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه، اليوم الأحد، 24 يونيو/حزيران:

"إن البرلمان الأوروبي، وافق بجلسته العامة المنعقدة الأربعاء المصادف 20 من الشهر الجاري، على إدراج مقترح عراقي تقدمت به السفارة العراقية في بروكسل ‏بتخصيص يوم عالمي لضحايا إرهاب "داعش".

وأضاف محجوب، أن المقترح سيتم التصويت عليه في جلسة البرلمان الأوروبي التي ستعقد في ستراسبورغ للمدة من الثاني إلى السادس من شهر يوليو/تموز المقبل.

ونوه محجوب إلى أن السفارة العراقية ستعمل بالتنسيق مع البرلمان الأوروبي لاختيار اليوم المناسب، والذي سيكون ذكرى تخليد سنوية لضحايا إرهاب "داعش" في العراق والعالم.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.