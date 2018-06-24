إحداهن دخلت في صيدلية... غرائب أول يوم قيادة للسعوديات (صور وفيديو)

نشر عدد من المغردين على شبكات التواصل الاجتماعي، توثيقاً قالوا إنه حوداث للنساء السعوديات بعد إنفاذ قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي يسمح للمرأة بقيادة السيارة.

وذكر مغرد، أن أول حادث سجل في تمام الساعة 12:50 دقيقة أي بعد بدء سريان قرار القيادة بـ50 دقيقة.

فيما وثق مغرد آخر بمقطع فيديو حادث سير على الجسر المعلق بالرياض، ظهرت فيه سيدة بجوار إحدى السيارات المصدومة.

اول حادث بعد السماح بقيادة المرأة في السعودية #المراه_السعوديه_تقود_السياره pic.twitter.com/2usOEdrev0 — FAHAD ALTAWAGARI (@fahadaltugry) June 24, 2018

وصور مغرد آخر بالأحساء في الساعة 2:30 أول حادث انقلاب لسيدة سعودية في شارع الملك فهد، موضحاً أن الحادث تسبب باصطدام 6 سيارات وانقلاب سيارتها.

كما وصف أحد المغردين، حادث آخر بـ"الأغرب"، بعدما اقتحمت سيدة بسيارتها محل صيدلة.

سجل عندك اول حادث بعد #قيادة_المراة_السعودية…. درعمت في الصيدلية. pic.twitter.com/H2iylXp1df — رشيد الفعم / صحفي (@rasheedalfaam) June 23, 2018

جدير بالذكر أن السعودية قد أجازت للنساء قيادة السيارة اعتبارا من تاريخ أمس السبت، 23 يونيو/حزيران، تنفيذاً لقرار صدر عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز العام الماضي، يسمح للمرأة بالقيادة وإصدار الرخص لها.

هذا ولم يتسن لوكالة "سبوتنيك" التأكد من صحة المعلومات والفيديوهات.